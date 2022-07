Vedení obce rekonstrukci připravovalo už několik let. „Vleče se to už dlouho. Například stavební povolení máme už od roku 2019,“ prozradil Deníku starosta Petr Navrátil s tím, že plánované práce, které právě startují, znamenají pro obyvatele Lutopecen změnu na všech frontách.

„Jedná se o opravu 644 metrů dlouhé silnice a vybudování parkovacích míst na vytipovaných místech, čímž zároveň dojde ke zrušení jednoho chodníku. Naopak ale vybudujeme nový bezbariérový chodník a to po celé délce tohoto úseku,“ řekl starosta.

A dodal, že se také doplní revizní šachty ke kanalizaci a v neposlední řadě půjdou pod zem i kabely elektrického vedení.

„Proto jsme museli začátek prací zkoordinovat i se společností EGD a tím se nám to celé prodlužovalo. Vzhledem k tomu, že se po celém úseku kabely přesunou pod zem, tak obec navíc přijde o opěrná místa veřejného osvětlení a také obecní rozhlas,“ poznamenal starosta. Práce tak zahrnují i vybudování nového osvětlení.

Vše z rozpočtu

Obec navíc dvakrát neuspěla v žádném z dotačních titulů. Plánovaných dvacet milionů korun tak bude muset zaplatit z vlastního rozpočtu. „Je to po čistírně odpadních vod největší investice obce. Ta cesta je však ve velmi špatném stavu, takže je pro nás důležité ji opravit. Navíc neustále rostou ceny a je proto lepší to udělat nyní, než to odsouvat a později si na to ještě muset půjčit,“ vysvětlil Navrátil.

Lutopecny

Trochu netradičně se v Lutopecnách rozhodli cestu vyskládat dlažebními – žulovými – kostkami. „Bude to dražší, to je rozhodně nevýhoda. Na druhou stranu to má environmentální přínos - neboť tam vrátíme část původních kostek– na polovině úseku jsou totiž stále ve velmi dobrém stavu. Jen je očistíme a půjdou nazpět,“ popsal starosta.

Kde jinde, když ne tady

Druhým důvodem je pak lepší dostupnost při možných opravách sítí, které jsou pod cestou vedeny. „Když totiž přijede firma k opravě, tak i to vyříznutí betonu jde na vaše náklady. Navíc když je ta cesta různě pozaplátovaná, tak to nevypadá hezky,“ dodal Navrátil s tím, že naproti tomu se dlažební kostky mohou jednoduše vrátit zpátky.

Dlážděná cesta je také přirozeným retardérem pro řidiče. „Auta to alespoň trochu přibrzdí. Navíc ty kostky na vesnici patří. Kde jinde by měly být, když ne tady,“ uzavřel starosta.