„Odškodnění požadujeme z důvodu zanedbání péče o zámek v době, kdy jej město mělo v držení. Nepostupovalo v minulosti s péčí řádného hospodáře, neboť neprovádělo řádnou údržbu zámku a navíc nevhodnými a neodbornými zásahy došlo ke zhoršení stavu objektu,“ přiblížil důvod požadavku kompenzace právní zástupce rodiny Ludvík Juřička.

Rodina prostřednictvím právníků zaslala již předžalobní upomínku. Pokud se obě strany nedohodnou, spor bude muset vyřešit soud.

Starosta své město brání

Starosta Luhačovic Marian Ležák město brání. O svěřený majetek se prý starali dobře.

„Vzhledem ke skutečnosti, že tam sídlily dětské organizace, Dům dětí a mládeže (DDM) a Základní umělecká škola Luhačovice, muselo být vše v naprostém pořádku. Jinak by nám dotčené orgány nepovolily jejich provoz,“ namítl Marian Ležák.

Doplnil, že zámek v restituci připadl rodině Thienen již v roce 2017. Až do konce prosince 2019 však město pro nezájem nabyvatele nadále provádělo potřebnou údržbu přes Technické služby Luhačovice. Zároveň platilo a stále platí nájem.

Starosta také zdůraznil, že rodině město společně s nemovitostí předalo i potřebné zprávy o provedených revizích a stále platí nájem.

„Je nelogické, požadovat po městě vysoké tržní nájemné a zároveň tvrdit, že je budova v dezolátním stavu a město za to žalovat,“ nevěří starosta Ležák.

Kam s dětmi?

Problémem je podle Mariana Ležáka také navazující komplikace, která si vyžádá další nemalé finanční prostředky. Tou je vystěhování zmíněných DDM a Základní umělecké školy Luhačovice do jiných prostor.

„Přináší nám to komplikace, ale nechceme omezit jejich činnost. Děti ze zušky, které se již musely vystěhovat, jsou nyní v náhradní budově po bývalém finančním úřadu. Nyní jsme převzali sokolovnu, kde pro ně vytvoříme nové zázemí. To bude stát zhruba 35 milionů korun. Kraj nám v tomto případě přislíbil pomoc,“ přiblížil starosta Luhačovic.

Podle něj se děti z DDM přesunou do konce roku do budovy bývalých jeslí, kde jsou nyní děti prvních a druhých tříd základní školy. Tyto děti se přesunou do další budovy luhačovické základní školy. „Poté, co zrušíme odborné učebny,“ povzdechl si nad nelehkým úkolem luhačovický starosta.

„Říkáme tomu: škatulata hejbejte se,“ zmínila ředitelka DDM Eva Tomalová. Podle ní se jejich organizace bude muset přestěhovat do konce prosince letošního roku.

„Fungovali jsem na zámku od roku 1983, přizpůsobili jsme tomu i svou činnost. Přestože nás čeká náročné stěhování do nových prostor, těšíme se,“ uvedla.

Výhodou podle Evy Tomalové je, že děti budou takříkajíc pod jednou střechou. „Rodiče nebudou muset děti nikam převádět. Děti samy nebudou muset přecházet frekventované ulice,“ vyzdvihla Eva Tomalová

„Od roku 2017 jsme vycházeli městu Luhačovice v jeho požadavcích vstříc. Jak základní umělecká škola, tak Dům dětí a mládeže mohly nerušeně na zámku setrvat. Také jsme potvrdili, že na ně nebudeme tlačit s uvolněním prostor,“ reagovala rodina Thienen na vzniklou situaci.