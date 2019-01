Luhačovice - Příští týden od 7. do 11. července 2008 se Luhačovice dozví, zda budou zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Od 5. do 10. července o tom rozhodne v kanadském Quebecku Výbor UNESCa.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Luhačovice na Seznam aspirují s lázeňským areálem s dominantními stavbami architekta Dušana Jurkoviče.

Podle starosty Františka Hubáčka je na zápis navržených sedmačtyřicet památek z celého světa. „Uvidíme, jak budeme úspěšní. Vidím to padesát na padesát. Ale mám dobrý pocit, udělali jsme pro to všechno, tak snad to bude stačit,“ sdělil. Radnici se podařilo zakázat průjezd městem kamionům nad 12 tun a loni v září předložit expertovi z UNESCa management plánování na opravy lázeňských památek. „Některé už prochází rekonstrukcí. Odborník, který přišel tehdy nečekaně, řekl, že je spokojen,“ dodal Hubáček.

Sám by byl prý rád, kdyby se zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví vzhledem ke všem přípravám vydařil. „Ale svět na tom nestojí. Necháme se překvapit,“ doplnil starosta. Dodal také, že na skladě zatím žádné petardy nemají. V případě úspěchu by prý radnice velkolepou oslavu s bohatým programem uspořádala až příští rok.