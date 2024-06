Dva kluci si podávají konce provázku a pečlivě na něm udělají uzel. Nesmí se rozvázat, nese totiž cedulku s informací, že tato lípa u obce Roštín je finalistkou ankety Strom roku, jednou z deseti v rámci celé republiky.

Lípa, která roste u obce Roštín zhruba 450 let, je finalistkou ankety Strom roku. | Video: Petra Procházková

„Drží,“ ujistí se a projdou skrz strom na druhou stranu. Lípa má totiž kmen u země rozdělený na tři části, mezi kterými se snadno protáhne i dospělý člověk. Vysoko nad hlavou znovu srůstají v jeden, který nese rozložitou korunu až do výšky jedenadvaceti metrů.

Lípa tady, na okraji lesa nad obcí, roste zhruba 450 let. „Bývalo to zarostlé místo, než jsme ho před lety vyčistili,“ vypráví Veronika Zbořilová z mysliveckého spolku Roštín. Lípu do ankety nominovala společně s dětmi z mysliveckého kroužku, který vede. „Zaslouží si to. Vyrostli jsme u ní, prožívali tady první lásky, je odtud krásný rozhled,“ usmívá se mladá žena.

Ořešák z Kvasic získal v anketě Evropský strom roku deváté místo

Dnes pod lípou pobíhá další generace dětí, podobně starých, jako byli kdysi tři kluci, kteří mohou za podivný vzhled stromu. Už před první světovou válkou měla lípa uvnitř kmenu dutinu, do které kluci nasypali střelný prach a zapálili ho.

Nejde o pověst, ale věrohodně doloženou skutečnost. „Bylo to snad poprvé v historii, co ve Zdounkách v šatlavě seděli tři dny tři chlapci, aby si zapamatovali, že takové věci se dělat nemají,“ stojí na ceduli, kterou nechala k lípě instalovat obec spolu s velkou lavičkou. „Lidé to tady mají rádi, chodí tudy do lesa na hřiby, a na lavičce sedávají,“ říká starosta Roštína Radovan Man. Myslivci k lípě vysázeli alej, obec pracuje na tom, aby sem vedla naučná stezka.

Ocenění Strom hrdina získal dub z Ratiboře

Právě takové stromy, za kterými stojí příběh, a které mají oporu v místních lidech, anketa vyhledává už od roku 2002. Za tu dobu evidují 1718 návrhů, 262 finalistů a 742 tisíc hlasujících.

Deset letošních finalistů, které porota vybrala z celkem šestašedesáti nominovaných stromů, teď bude v termínu od 22. července do září sbírat hlasy. Kompletní výsledky pořadatelé zveřejní 22. října.

„Stromy na prvních třech místech získají odborné arboristické ošetření, aby mohly dál růst a dělat radost,“ uvedla koordinátorka ankety Kateřina Bolečková. Pokud lípa v hlasování veřejnosti zvítězí, bude dalším stromem na Kroměřížsku, který se může titulem Strom roku chlubit. V roce 2018 jej získal ořešák ze zámeckého parku v Kvasicích.

Spolu s letošními finalisty pořadatelé vyhlásili také dílčí ocenění Strom hrdina, které je určené pro stromy, ohrožené lidskou činností. I tady má Zlínský kraj svého zástupce, je jím dub v Ratiboři na Vsetínsku.

