Lidovci se v Kroměříži opět spojí do koalice s dvojicí hnutí

Strojní inženýři projektanti, konstruktéři Konstruktér - přípravář. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVIŠTĚ Kroměříž, - Náplň práce: Tvorba výkresové výrobní dokumentace strojírenských normovaných dílů a dílů pro zakázkovou výrobu, Příprava kusovníků, Správa veškeré technické dokumentace a její archivování, Spolupráce s výrobním úsekem, technologem a plánovačem materiálu, Dohled nad technickou realizací zakázky, - Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání strojírenského zaměření, práce s programem Autodesk Inventor, případně jinými programy pro strojírenství (Solid Works, apod), Konstrukční myšlení, Samostatnost, pečlivost, loajalita, aktivní přístup, - Nabízíme: Mzda dle praxe a dovedností, Smlouva na dobu neurčitou, Příspěvek na stravování, Bonus ve výši průměrného měsíčního platu, Odměna za doporučení nového kolegy, Možnost profesního růstu, Nástup možný ihned nebo dle dohody, - své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: prace@moravia-retezy.cz, , Pozn.:zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecným nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Zasláním životopisu uchazeč souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely a po dobu realizace výběrového řízení. Správcem osobních údajů je společnost MORAVIA ŘETĚZY a.s.. Pracoviště: Moravia řetězy a.s., Hulínská, č.p. 1799, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Lukáš Hojgr, +420 601 170 142.

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 16 000 Kč

Úředníci cestovních kanceláří a agentur Pracovník/ce cestovního ruchu - referent/ka prodeje. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Kroměříž, - náplň práce - prodej zájezdů CK, komunikace s klienty, aktivní oslovování klientů, administrativa, práce s rezervačním systémem CK, zpracování nabídek/ letáků do výlohy., - požadavky - SŠ vzdělání, praxe v cestovním ruchu výhodou, zkušenosti v prodeji služeb zákazníkům, znalost práce na PC (MS Office, Outlook), aktivní, zodpovědný a svědomitý přístup k práci, časová flexibilita, - nabízíme - práce na hlavní pracovní poměr / možnost i zkrácený úvazek 32 h týdně, pestrá a zajímavá práce s lidmi, možnost cest do zahraničí, provize z prodeje, možnost výdělku až 25 000 Kč., - Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: fm@kmtravel.cz. Do předmětu emailu prosím uvádějte název města: Kroměříž. Pracoviště: Tvarbet moravia, a.s.- divize ck km tavel kroměříž, Riegrovo náměstí, č.p. 195, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Marta Dřízgová, .