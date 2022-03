K nové prodejně by mělo přiléhat parkoviště s kapacitou 120 míst a v neposlední řadě také hned několik maloobchodních prodejen.

Konkrétní termín, kdy by se mohl nový supermarket otevřít, zatím zůstává ve hvězdách „Společnost Lidl má zájem v Hulíně postavit prodejnu, nicméně projekt je v současné době ve fázi příprav. O termínu výstavby a otevření prodejny budeme včas informovat,“ informovala za Lidl Barbora Jirků.

Na změně územního plánu se pracuje

Jak ovšem Deníku prozradil starosta Hulína Roman Hoza, zahájení celé stavby se bude odvíjet od schválení změn v územním plánu, který původně nepočítal s výstavbou přilehlých maloobchodních prodejen.

„Na změnách územního plánu stále pracujeme. Bohužel se to celkově prodlužuje i tím, že nám tam ještě nějaké změny udělal i přímo Zlínský kraj. Doplňovala se třeba ochranná pásma pro energetické soustavy, takže my to musíme respektovat a do toho plánu to zapracovat,“ uvedl.

Další obchod ve městě? Názory se různí

O stavbě Lidlu se mezi obyvateli Hulína mluví už delší dobu. Názory místních na nový obchod s potravinami se ale různí. „Je tady vlastně jen Albert a pak spíše menší obchody. Myslím si, že druhý supermarket se v Hulíně určitě neztratí,“ domnívá se důchodkyně Věra.

Naopak podle třicetiletého Jiřího město další supermarket nepotřebuje. „Hulín má obrovskou výhodu, že je pár kilometrů od Kroměříže i Holešova. A v obou městech je celá řada podobných obchodů, takže stačí jen sednout do auta a za deset minut nakupujete,“ myslí si.