Lukášovi bylo v době začátku podnikání pouhých 18 let a studoval střední školu.

„Dostal jsem se k zakázce dodávky výpočetní techniky jednomu volnočasovému středisku. Nějak si to mezi sebou řekli a začalo se to rozjíždět,“ vzpomíná Lukáš Frkal. Od té doby však firma prošla značnými obměnami. K Lukášovi se připojili dva zaměstnanci. A od dodávek a servisu techniky do školství se časem, jakmile se počítače staly i finančně dostupnější, přeorientoval na domácnosti.

Upgrade kvůli bance

Aby se mohl Lukáš Frkal naplno věnovat rozvoji firmy, musel přerušit magisterské studium na vysoké škole. Nyní říká, že studovat rychle se rozvíjející obor výpočetní techniky a IT je takřka nemožné.

„V tom oboru je stále něco nového. Naučí vás jedině praxe. Studium je mrtvý příběh,“ přiznává Frkal.

Až v reálném světě se člověk také střetává s opravami a problémy skutečných zákazníků, na které by ho zřejmě žádná škola nepřipravila.

„Lidé přichází, že se jim například ‚pokazil šuplík na kafeʽ. Tím myslí starou CD mechaniku,“ usmívá se Lukáš Frkal.

Mezi další na první pohled úsměvné zakázky patří překousané kabely od domácích hlodavců, vyklovaná klávesnice od papouška či hlína v květináči.

„Ve většině případů řešíme zavirované přístroje, případně vylepšení – upgrade – počítačů,“ vyjmenovává Lukáš Frkal.

„Ke změně operačního systému zákazníky nejčastěji donutí banka, která řekne, že už její internetové bankovnictví nebude podporovat starou verzi operačního systému,“ vypozoroval majitel firmy, který je i po všech těch letech stále nejčastěji v terénu.

Počitače na online výuku

Koronavirus firmu negativně nezasáhl. Ba naopak. Vzhledem k tomu, že se nejen výuka, ale i práce z velké části přesunula do domácího prostředí, stouply nároky na software, hardware i servis.

„Všichni potřebovali vše hned, okamžitě. Rodiče potřebovali počítače pro děti,“ přiznává Lukáš Frkal.

Neojedinělá byla zakázka typu: „dcera má za hodinu distanční výuku a potřebuje opravit počítač.“

Na nedostatek práce si tedy Frkalova firma stěžovat nemohla. Jediné, na čem mohli shořet, byla absence náhradních dílů.