Kroměřížsko - Jízdní kola, peněženky, mobily, batohy, ale třeba i psy jsou lidé na Kroměřížsku schopni ztratit. Na pomyslném žebříčku ztrát a nálezů podle městských strážníků a úředníků beze sporu vedou klíče. Těch mají ve „sběrných místnostech“ doslova plné krabice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„Nyní tu opravdu máme krabici plnou klíčů. Pokud si pro ně nikdo do roka nepřijde, likvidujeme je. Jinak jsme tu letos měly už i dva mobilní telefony. Ty se mi podařilo zaktivovat, takže se nakonec vrátily i ke svým majitelům,“ prozradila holešovská matrikářka Jarmila Medková.

Většina ztrát a nálezů skončí v rukou úředníků, u některých věcí to ale není zrealizovatelné. Například v Bystřici pod Hostýnem totiž lidé ztrácejí i psy. Osiřelí čtyřnozí mazlíčci tak končí v tamní záchytné stanici pro opuštěné zvířata.

„Nyní jich tu máme okolo deseti. Lidé se po nich ptají, někteří se vrátí zpět k majitelům, jiné tu máme i dlouhodobě. Občas se totiž stává, že přijede auto z jiného okresu, psa vyloží a odjede pryč,“ povzdechl si vedoucí bystřických strážníků Radek Sigmund. V záchytné stanici podle něj ale nekončí každý pes. „Máme tady hlavně ty, které komplikují provoz na cestách nebo život občanům třeba tím, že jim štěkají neustále pod okny,“ zdůraznil Sigmund.

Na Bystřicku stejně jako v Kroměříži vedou mezi zapomenutými věcmi mobily, klíče a kola. „Lidé pak ztrácí i bundy a batohy. Moc často se to ale neděje. Za půl roku k nám strážníci přinesou tak dvacítku věcí,“ zhodnotil Sigmund. O něho horší je situace v Kroměříži. Na tamní radnici se ročně sejde do stovky ztracený předmětů.

„Máme tu v přízemí na ztráty a nálezy vyčleněnou speciální místnost. Věci se tam schovávají půl roku. Nejčastěji se jedná o klíče, peněženky, mobily a jízdní kola. Co se týká bicyklů, tak tady lze polemizovat, zda je opravdu někdo ztratil či záměrně odložil. Mnohá z nich jsou totiž nepoužitelná,“ podotkl mluvčí kroměřížského městského úřadu Pavel Zrna.

Do úschovny se podle něj občas dostanou i poněkud netradiční ztráty. „Je to už pár let zpátky, co ve městě někdo zapomněl batoh s věcmi pro vaření pervitinu nebo protézu na nohy. Nikdo si pro to nepřišel,“ vysvětlil s úsměvem Zrna.

Osobní věci neztrácejí lidé jen v ulicích měst a obcí, ale pochopitelné i v dopravních prostředcích. Své o tom ví pracovníci Českých drah či autobusoví dopravci.

„Setkáváme se i s tím, že v autobusech lidé zapomenou tašky, čepice a šály. Tak jednou za týden se k nám ztracená věc určitě dostane. Občas se lidi zeptají, zda jsme ji nenašli. Moc se to ale neděje,“ nastínil dispečer kroměřížské autobusové dopravní společnosti Krodos Bus.

Na vlakovém nádraží končí věci v dopravní kanceláři. „Stane se, že se k nám dostanou třeba deštníky nebo i cvičební úbory školáků,“ informoval pracovnice českých drah v Kroměříži Anna Pergnerová.

Na úřady nebo do kanceláří dopravců či strážníků přinášejí věci nejčastěji sami pracovníci, ale i občané. Aby se předměty snáze dostaly zpět k majitelům, fungují za tímto účelem vývěsky na úřadech. „Právě dnes jsme tu probírali zapomenuté věci. Plánujeme proto zveřejnit fotografie kol, které máme v úschovně na zámku. Jsme zvědavi, zda se k nim někdo přihlásí,“ potvrdil vedoucí bystřických strážníků Sigmund.