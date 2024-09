C# developer - vývoj sw pro bezpečnost / vojenství (40 - 80.000 Kč) Hledáte nyní stabilní projekt zaměřený na vývoj v C#? Nyní Vám jich můžeme nabídnou několik. Forma spolupráce - HPP nebo IČO. Velké zkušenosti máme s vývojem aplikací pro řízení zabezpečovacích systémů, ovládání vojenských simulací, pro měření hluku a vibrací, dokonce i pro testování zařízení pro vesmírné projekty. Ozvěte se, určitě Vám budeme mít co nabídnout. Základem je u nás C# backend, komunikace s HW, gRPC, REST API, síťové protokoly, elektrotechnické znalosti výhodou. Náplň práce: Vývoj backend aplikací blízkých specializovanému hardwaru, Implementovat moduly a služby, Zkušenější programátor může sám vyvíjet nové moduly a to od jejich návrhů, implementaci až po tvorbu unit testů, Junior se postupně zapracuje jak do samotného programování, tak do práce s sw i hw nástroji. 40 000 Kč

