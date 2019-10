„Oprava dosavadního zařízení je nerentabilní. Městští radní se proto rozhodli koupit nový,“ vysvětlil místostarosta Vratislav Krejčíř. Nový terminál a jeho pětiletá technická podpora přijde radnici na zhruba šest set tisíc korun. V provozu by ale měl být až začátkem příštího roku, do té doby bude placení na úřadě komplikovanější.

Původní přístroj, který fungoval od roku 2013, sloužil k zaplacení poplatků pro odbory občansko-správních agend, životního prostředí a Obecního živnostenského úřadu. Jeho současná porucha tak komplikuje provoz úřadu.

„Lidé musí přejít na vedlejší budovu C, zaplatit poplatek na pokladně a vrátit se zpět na budovu B. Proto je pokladna v budově C přetěžovaná a tvoří se fronty,“ popsal Krejčíř. Nové zařízení ale lidem k dispozici hned tak nebude.

„Výroba terminálu trvá šest týdnů, další čas zabere instalace a zkušební provoz. Reálný odhad je, že by automat mohl být v provozu začátkem příštího roku,“ popsal vedoucí odboru informačních technologií Pavel Kopecký. Proto je nutné počítat s frontami na pokladně budovy C nejméně do konce letošního roku.