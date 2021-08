Co považujete za největší úspěch?

To je těžko hodnotit. Největší úspěch je, že za tu dobu postoupil rozvoj obce dobrým směrem. Obec má základní výbavu, základní infrastrukturu vybudovanou. Na první pohled je pěkná. Je zde zázemí pro turisty. Myslím, že i obyvatelé se zde cítí dobře. A snažíme se vyhovět podnikatelům, když máme tu možnost.

Jak byste definoval funkci starosty?

To je těžké. Je to velice pestrá, mezioborová práce. Je to hodně o komunikaci s lidmi. Ve svém věku už mohu říct, že je to velmi náročná práce. A administrativní zátěž narůstá. Za těch pět volebních období je to neuvěřitelné.

Když můžete srovnat, je horší administrativa nebo práce s lidmi?

S lidmi to někdy není jednoduché a ty papíry jsou také ubíjející. Před léty jsme to měřili. A za první tři čtyři volební období naskočila spotřeba kancelářského papíru na pětinásobek. Přestože se vše digitalizuje.

Které období ve funkci pro vás bylo nejhorší?

Asi hned začátek, než se setřepaly vztahy a vše se nějak zajelo a zapracovalo.

To je i otázka dotačních titulů. Některé starosty papírování a riziko nezískání dotace kvůli maličkosti odrazuje od snahy získat dotace. Jak je to u vás?

Připravujeme hned několik různých projektů a tak, aby byli šité přímo na míru dotacím. Snažíme se být připraveni. Když se objeví možnost dotace, je jen velmi málo času na to podat žádost. Přitom součástí toho musí být pokud možno i stavební povolení, v některých případech i výběrové řízení. O dotace bojujeme. Ne vždy samozřejmě uspějeme. Proto máme vždy připravenou variantu, kde peníze vezmeme.