V Kroměříži a místních částech města budou lidé hlasovat tradičně v 26 volebních okrscích. V žádném se neměnilo místo. Ani jedna z volebních místností přitom není bezbariérová.

„Někde je to jen menší problém, například v ZŠ Slovan či v kuželně Nedopil je jen jeden či dva schodky. Jinde je ale nutné překonat více schodů. Nejhorší situace je z tohoto pohledu v ZŠ Zachar a ve Střední škole hotelové a služeb Kroměříž. Občané, kteří by mohli mít s přístupem do volební místnosti potíže, si mohou požádat o přenosnou volební schránku,“ doplnila Bukovská.

Nevydávají se voličské průkazy

Důležité je, že pro volby do zastupitelstva obce či města se nevydávají voličské průkazy. „Občan tak může volit pouze v místě svého trvalého bydliště. Volební místnosti budou otevřené v pátek 23. září od 14 do 22 hodin, v sobotu 24. září pak bude možné hlasovat od 8 do 14 hodin,“ uvedla mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Kandidátku do komunálních voleb v Kroměříži podalo 14 stran a hnutí. O post senátora v obvodu 76, který zahrnuje Kroměřížsko a východní část Vyškovska, bude usilovat šest kandidátů politických stran či hnutí.