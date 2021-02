Jste za polovinou současného volebního období. Jak ty dva roky hodnotíte?

Priorita je pro nás stále sokolovna, která byla naším ústředním bodem už na začátku volebního období. Do toho se nám naskytly další možnosti, jako nákup potencionálních stavebních pozemků a tak dále. Věci se ovšem zpožďují kvůli pandemii a to mě mrzí.

Jak moc byl vůbec náročný loňský rok z vašeho pohledu?

Nejhorší bylo to překvapení a strach. Nikdo nic nevěděl, byli jsme hozeni do vody. Nedostali jsme žádnou informaci, věděli jsme jen to, co bylo v médiích. Postupovali jsme po své vlastní ose. V jeden moment jsme zavřeli školky, spoluorganizovali jsme dobrovolníky kvůli chybějícím rouškám, zajišťovali nákupy seniorům a potřebným … Lidé si pomáhali. V těžké době krize zafungovali skvěle. Projevilo se jasně, že se i s novými problémy umíme poprat i bez pomoci shora.

Věřte, že za celou dobu nepřišel ani jeden telefon z Prahy, ze Zlína ani z Kroměříže.

A co informovanost o očkování?

To je podobné. Vše se řeší za pochodu, nikdo nic neřídí. Soustřeďujeme informace, jednáme s praktickými lékaři, koordinujeme, informace s pečovatelkami sociálních služeb a nekonečně čekáme. Doufám, že letos se již této špatné doby zbavíme a vynahradíme si vše, o co jsme loni přišli.

Co je váš největší úspěch za celou dobu ve funkci starosty?

Neumím takto pojmenovat konkrétně jednu věc. Z čeho mám ale dobrý pocit je fakt, že se ve městě změnila atmosféra. Lidé jsou si blíž, rádi se setkávají na akcích a myslím, že dnes jsou už hrdí na to, že jsou z Hulína. Já vždycky říkávám, že lidé primárně nepotřebují obrovské investice. Pro ně je důležité, že někdo opraví tu jednu jedinou uvolněnou kachličku v chodníku, na kterou když každý den stoupnou, tak jim voda ostříkne půl kalhot. To je otázka opravy za pár korun. To základní pravidlo je v prvé řadě odstranit to, co lidi nejvíc štve.

Velmi si cením také toho, ze naše zastupitelstvo vystupuje ve velké shodě. Jsme schopni se dohodnout, najít kompromisní řešení, pracujeme podle konsenzuálně přijatých strategických plánů podle finančních možností a hlavně si nehrajeme na politiku. Ta patří jen k volbám, pak už se musí normálně pracovat ku prospěchu věci.

Co tedy lidi nejvíce pálí?

Děláme vše proto, abychom tu lidi udrželi a aby nám mladí vzdělaní lidé neutíkali z Hulína. Opět jsou to základní potřeby které je třeba naplnit. Potřebují mít kde bydlet, mít práci a mít v dosahu základní služby. V tomto směru se snažíme konat. Teď jsme prodali celkem sedm pozemků na nové rodinné domy v Záhlinicích, chystáme pozemky pro stavbu domů v bývalých zahrádkách TOSu. Jednáme s developery, kteří mají zájem stavět bytové domy. Pracovní příležitosti tu jsou v mnoha strojírenských firmách, ve stavebnictví i ve službách. Pro mladé rodiny máme jesle, mateřské školy, postarat se umíme pečovatelskou službou i o jejich seniory. V v brzké době by zde měl vyrůst nový obchod. O stavební parcely a bydlení mají pro zajímavost zájem třeba i vojáci z Vyškova.

Je zájem o bydlení v Hulíně a okolí?

Hulín má obrovskou výhodu v dopravní dostupnosti, takže větší města s pracovními příležitostmi v rozumné dojezdové vzdálenosti. Díky dálnici je to do Brna 40 minut, do Zlína čtvrt hodiny. Vlakem na všechny čtyři světové strany, dobře dostupný Přerov i Olomouc. I díky tomu má Hulín velký potenciál.