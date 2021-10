Po celých třináct dnů by trhy měl doplňovat i kulturní program. Třeba koncert zpěvačky Anny K na zlatou neděli.

Bohatší světelná výzdoba a videomapping rozzáří o Vánocích centrum Kroměříže. Návštěvníci vánočních trhů s názvem Štastné a veselé se kromě toho mohou těšit i na koncerty Davida Kollera a Anny K. Trhy se uskuteční opět na Velkém náměstí a to od 10. do 22. prosince 2021.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.