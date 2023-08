Svátek pro všechny zahradníky, milovníky přírody a domácí kutily. I tak lze popsat tradiční zahrádkářské výstavy, které pravidelně hostí Věžky na Kroměřížsku. Nejbližší akce, letní Zahrada Věžky, odstartuje už tento pátek.

Ve čtvrtek odstartovala ve Věžkách tradiční výstava Zahrada Věžky. | Foto: Deník/Dominik Pohludka

Co všechno nabídne, na co se mohou návštěvníci těšit a jaký si organizátoři připravili doprovodný program, prozradila v rozhovoru pro Deník manažerka výstav Pavlína Majdová.

Manažerka výstav Zahrada Věžky Pavlína Majdová.Zdroj: se svolením Pavlíny Majdové_V rozhovoru také mimo jiné srovnává jarní výstavy s těmi letními. „Jaro je „lov na salát“, zatímco léto plyne pomalu, lidé si sednou do odpočinkového stanu, udělají si piknik pod platanem, podívají se, pokochají se a v klidu si nakoupí. Atmosféra je klidnější a přátelštější,“ říká manažerka.

Pojďme se nejprve ohlédnout zpátky za jarní výstavou. Jaká byla z vašeho pohledu?

Jarní výstava byla po všech stránkách úspěšná. Nejen, že nám vyšlo počasí, ale naši Zahradu Věžky navštívily tisíce nadšených zahradníků, kteří si mohli nakoupit u více než stovky různých prodejců. Naší největší odměnou jsou spokojený obličej návštěvníka odnášejícího víc nákupních tašek, než unese. A takových pohledů se nám naskytla spousta.

Prozradíte, kolik jarní výstavu navštívilo lidí?

Více než 18 tisíc.

Jak si v tomto ohledu vedla v porovnání s předchozími výstavami?

Daří se nám dostat se na návštěvnost, která byla před pandemií. A za to děkujeme všem návštěvníkům, kteří se k nám rádi vrací.

Letní výstava už doslova klepe na dveře. Jaká bude a co nabídne?

Nabídnout vám může řemeslné výrobky, pochoutky, nářadí i vychytávky pro dům i zahradu a hlavně nesmí chybět spousty krásných květin. Mimo jiné bude připraven doprovodný program pro malé i velké návštěvníky.

V čem bude letní Zahrada Věžky jiná než jarní výstava?

Každá z výstav je jiná, i když se to na první pohled zdát nemusí. Je to vidět jak na prodejcích, tak na návštěvnících. Jaro je „lov na salát“, zatímco léto plyne pomalu, lidé si sednou do odpočinkového stanu, udělají si piknik pod platanem, podívají se, pokochají se a v klidu si nakoupí. Atmosféra je klidnější a přátelštější.

O jaký sortiment je z vašeho pohledu mezi lidmi v létě největší zájem?

Jak jsem zmiňovala, jaro je lovecká sezóna na dosazení záhonů. Berou se převážně přísady, bylinky, rajčata, ovocné stromky nebo muškáty do oken. Léto naopak nabízí možnost zkrášlit si své předzahrádky.

Velkým otazníkem je každoročně počasí, neboť areál není zastřešený. Sledujete dopředu předpovědi, nebo to nemá smysl řešit?

Ano, počasí je vždycky strašák. Upřímně, předpovědi nesleduji. Předpovědi se mění ze dne na den a je zbytečné se tím stresovat. A pak s tím stejně nic neudělám… (úsměv)

Součástí vašich akcí je tradičně i doprovodný program. Přibližte prosím, na co se mohou lidé těšit a co si podle vás rozhodně nesmí nechat ujít…

V létě nabídneme návštěvníkům hudební vystoupení dechové hudby Boršičanka nebo DH Rozmarýnka a vystoupení kapely Orion1. Ve staré sýpce bude výstava na téma Babiččina zahrádka, na kterou přivezeme květiny z okolních květinových farem. V parku bude připravený dětský svět pro malé i velké, kde se dozví něco o včelkách, zatancují si, něco si vyrobí, zahrají a možná…možná přijde i kouzelník.

Letní Zahrada Věžky

KDY? Od 4. do 6. srpna (pátek-neděle) denně od 9 do 16 hodin

KDE? Věžky na Kroměřížsku

Vstupné

Základní vstupné – dospělí – 90 korun

Senioři nad 65 let - 70 korun

Děti od 6 let do 15 let - 70 korun

Děti do 6 let - zdarma

Rodinné vstupné - 220,- korun

Hromadné vstupné (pouze školy, školky) – 20 korun

Parkovné – osobní automobil – 30 korun

Doprovodný program|

Pátek 4. srpna - DH Boršičanka

Sobota 5. srpna - DH Rozmarýnka

Neděle 6. srpna - Hudební skupina Orion1