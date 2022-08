Otázkou je, zda Holešov nebude Letní škole barokní hudby jednou malý.

„Samozřejmě by bylo skvělé, kdybychom jednou mohli využívat i druhé patro holešovského zámku. Zámek je nádherné místo s úžasným geniem loci. Pro všechny účastníky je to mimořádná zkušenost hrát a zpívat barokní hudbu v těchto prostorách. Pomáhá jim to se vžít do doby, kdy v zámku opravdu barokní hudba zněla,“ uvedl hlavní organizátor Letní školy barokní hudby Válek.

Letošním tématem bylo Händelovo vrcholné dílo Triumf času a pravdy.

„To téma nosím v hlavě už dvacet let. Je velmi symbolické. Už při prvním ročníku, kdy jsme Letní školu barokní hudby zahajovali Händelovým Mesiášem, jsem věděl, že pokud tento projekt zvládne dvacet let, pak přijde čas právě na Händelovo vrcholné dílo. Symbolicky lze název chápat jako zápas mezi věčnými hodnotami duchovními, které triumfují nad hodnotami pozemskými, pomíjejícími a konzumními. Důležitý je také jakýsi morální podtext, který je i dnes stejně tak aktuální, jako byl v 18. století,“ míní Válek.

Ve středu 10. srpna se při Zámecké noci představili studenti na nádvoří. Ve čtvrtek si publikum získala dětská třída, letos i s tanečním oddělením.

„Vyvrcholením byl společný páteční koncert, kdy velký sál hostil velké vokálně-instrumentální těleso, které se představilo pod taktovkou Romana Válka,“ uzavřela mluvčí.

I když plány, jak oslavit dvacáté výročí, byly ambiciózní a pořadatelé zvažovali hudební představení přímo na kanálech Neptunova trojzubce, kvůli vyšším nákladům a zároveň snížení dotací se oslavy v rozmáchlé podobě nemohly uskutečnit.

„Myslím ale, že letošní ročník se vydařil stejně vydařený jako ty předešlé,“ uzavřel Roman Válek.