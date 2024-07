„Všechna místa byla obsazená, návštěvníci seděli i na dekách, přidaných židlích a lavicích. To jsme ještě nezažili,“ popsala ředitelka Městského kulturního centra Hulín Jarmila Zakravačová.„Jsme hrdí na to, že letní kino v Hulíně promítá už tolik let a děláme vše pro to, aby tradice pokračovala a návštěvníci byli spokojení,“ doplnila.

Zájem o diváka je skutečně znát, nejde jen o nabídku a poptávku, ale o spolupráci. „Do letního kina chodí celé generace návštěvníků. A protože od nich máme pravidelnou zpětnou vazbu, můžeme jim maximálně vycházet vstříc,“ vysvětlila Zakravačová.

Letní kino v areálu Mezivodí promítá nepřetržitě od roku 1965. Nepřestavovalo se, díky pečlivé údržbě pamatují některé jeho části dobu vzniku. Dřevěnou budku na prodej vstupenek nahradila moderní, prkna na lavičkách jsou měněná a radnice před lety investovala do technologie na digitální promítání. Díky tomu dokáže kino držet krok i s nabídkou velkých kamenných kin.

Na provoz přispívá radnice, měnit to nebude

Kapacita je 450 lidí, dá se ale operativně nafouknout dalšími sedačkami. A pokud je nevlídné počasí, vejde se víc než stovka návštěvníků pod střechu, která částečně kryje hlediště. I když areál netrpí nezájmem návštěvníků, na provoz nevydělá a každoročně mu desítkami tisíc korun přispívá radnice ze svého rozpočtu. S těmito položkami počítá a do budoucna svůj přístup nebude měnit. „Letní kino k Hulínu patří. Vlastně neznám nikoho z našich spoluobčanů, který by do něj někdy nezašel,“ uvedl starosta města Jaromír Žůrek.

Nejbližší program slibuje v pátek 19. července novou českou komedie Prázdniny s Broučkem, v sobotu 20. července česko – slovenské drama Manželé Stodolovi. V pátek 26. července bude areál patřit kapele Tři sestry a v sobotu 27. července bude americký animovaný film Ptáci stěhováci.

Vybrali jsme pro vás: