„Je to jen pár kaček navíc, ale za těch několik dní se to většinou pěkně nasbírá, takže to určitě pocítím. Na druhou stranu jezdím na jeden či dva festivaly ročně, tak se to dá zvládnout,“ prozradil Deníku návštěvník Masters of rock Tomáš Hanák.

„Zdražení mě moc nepřekvapilo. Ceny piva i jídla byly na festivalech vždy o něco vyšší a teď navíc roste cena úplně všeho. Když nepočítám vstupné, necháme tady s přítelkyní odhadem tak pět tisíc,“ vypočítal Jan Bartoník.

Většina výdajů je za jídlo.

„Za jedno větší jídlo dáte úplně běžně okolo tří stovek. Takže ve dvou lidech jste po pár dnech na několika tisících. Snažíme občas vyrazit ven z areálu a najíst se jinde, ani tak ale příliš neušetříte,“ dodal Bartoník.

Rostou náklady

Podobnou zkušenost má i Jakub Pospíšil, který se v červnu zúčastnil dvoudenní Holešovské regaty.

„Byl jsem hodně překvapený, když jsem viděl, jak moc zdražilo jídlo i pití. Přišlo mi, že stánkaři hodně zneužívají toho, že se lidé nemají kde jinde občerstvit a ceny zbytečně přemrštili, aby na tom co nejvíce vydělali,“ řekl Pospíšil.

„Člověk si musí buď pohlídat, kolik toho sní a vypije a nebo navštíví jen jednu akci za celé léto. Jinak to asi nepůjde,“ pokrčil rameny.

Stánkaři byli ke zvýšení cen donuceni.

„Během covidu jsme dva roky téměř nic nevydělali. Teď nám navíc rapidně vzrostly náklady. Zdražily suroviny, energie a organizátoři si často zvýšili ceny za pronájem stánků, takže se to na ceně logicky muselo projevit,“ vysvětlil stánkař Pavel, který pravidelně prodává na několika akcích v kraji.

Zdražování se nevyhnulo ani vstupenkám. Za lístek na několikadenní festival dají návštěvníci častokrát i tisíce korun. Levnější vstupné mají ti, kdo si lístky koupí s předstihem. Organizátoři totiž prodej lístků častokrát rozdělují do několika vln s odlišnou cenou.

Zatímco před deseti lety koupili návštěvníci Masters of Rock lístek za zhruba tisícikorunu, letos už museli sáhnout do peněženky pro více než dvojnásobek.