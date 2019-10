Hotel Podhoran na Masarykově náměstí, který je v současné době uzavřený, a město řeší její další osud. Brutalistní objekt hotelu Podhoran nahradil historizující objekt hotelu Záložna.

Pamětníci už nežijí, ale z dobových obrázků je znát úžasný architektonický skvost postavený v roce 1897. Bohužel budova podlehla dobové mašinérii 70. let- staré zbourat, nové do betonu.

V sobotu se do jinak nepřístupného objektu přišlo podívat na padesát zájemců. Objektem je provedl městský architekt Tomáš Jalůvka.

„Překvapilo mě jako nerodáka, že v Bystřici byla doba, kdy se tu uživily čtyři hotely,“ vyznal Jalůvka, když divákům promítal podrobné stavební plány z minulosti i současnosti.

Salón, nalévárna, tančírna s orchestřištěm na Záložně – to byla chlouba kdysi lázeňského městečka.

„Dnes je hotel ostudou a měl by se zbourat,“ shodli se mnozí Bystřičané.

Městský architekt je však jiného názoru.

„Není rozumné srovnat vše se zemí a začínat znova. Tehdy se vynaložilo dost úsilí, prostředků na vybudování Záložny, byla by škoda jen tak zahodit lidské úsilí,“ prohlásil Jalůvka.

Od hotelu k ubytovně

Budova v průběhu století neměla štěstí na majitele, kteří ji přivedli až do dnešního havarijního stavu.

„Býval to reprezentativní hotel, brána do Hostýnských vrchů, bydleli tu i zahraniční účastníci konferencí. Díky soukromému vlastnictví se ale dostal se do stavu, kdy fungovala jedině pivnice jako zaplivaná knajpa s naolejovanou dlážkou,“ komentoval pamětník Jan Vejrosta.

Místo hotelu zde byla ubytovna pro dělníky a pak pro sociálně slabé. Na poslední obyvatele tu nemají dobré vzpomínky.

Místo pro seniory

Na rozdíl od dobrých časů, na které zavzpomínala Dana Navrátilová.

„Já jsem se tu natancovala a do baru jsme sem chodili. Mládí nevrátím, ale ráda bych navázala na společenskou úroveň Podhoranu, dovedu si tu představit místo pro setkávání nás starších, takový senior point,“ uvedla energicky.

K využití stávající stavby pro služby občanům se kloní i radnice.

„Rádi bychom zoptimalizovali městský úřad, hledáme různé zdroje financování, abyste byli spokojeni a zase na Podhoran rádi chodili,“ dodal starosta Zdeněk Pánek.