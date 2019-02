Zlínský kraj – Až o několik desítek procent horší byla v roce 2010 oproti předešlému roku úroda ve Zlínském kraji. Vyplývá to ze souhrnných výsledků okresních agrárních komor v kraji.

Výrazný pokles výnosů jednotlivých plodin způsobil podle ředitele Okresní agrární komory v Kroměříži Milana Hebnara poměrně značný nárůst jejich cen.

„Nejhorší situace byla u žita. Zatímco v roce 2009 byl výnos z jednoho hektaru 4,83 tuny žita, v roce 2010 klesl o více než polovinu, a to na 2,63 tuny,“ uvedl Hebnar. U ostatních obilnin se výnosy v loňském roce oproti tomu předchozímu snížily přibližně o necelou tunu. „Jediná plodina, u které se výnos zvýšil, byla pšenice jarní, a to o necelé půl tuny,“ řekl Hebnar.

Důvodů, proč byla úroda špatná, je podle agronomů hned několik. „Za prvé, květen celý propršel a to je zrovna velmi důležité období pro vývoj a růst rostlin. Nedostalo se jim pořádné výživy. Navíc kvůli celkově deštivé sezoně docházelo k utržení půdy a tím pádem ke snižování obsahu kyslíku v ní,“ vyjmenoval agronom a vedoucí tlumačovského střediska Lukrom plus Petr Dočkal. Podotkl, že kvůli velkým srážkám byla půda natolik rozmáčená, že do ní nemohla technika vjet, takže nebylo možné provést nutná chemická ošetření, což se také na úrodě podepsalo.

Mouka podražila až o čtyřicet procent

Vysoké ceny za obilniny ale budou mít v nejbližší době výrazný dopad i na běžné domácnosti. Podle pekáren bude totiž nevyhnutelné zdražení pečiva. „Ceny stoupají u většiny surovin, které potřebujeme k výrobě. Třeba právě u mouky to už stouplo zhruba o čtyřicet procent,“ povzdechl si spolumajitel zlínské pekárny Svoboda Březík Aleš Svoboda. Zdražení pečiva je podle něj tedy nevyhnutelné. „Je to pro nás vždy bolestivou záležitostí, když musíme zvednout ceny. Všichni teď tedy vyčkávají, co udělá konkurence. Kdy ceny zvedne a o kolik,“ zmínil Svoboda.

Zdražovat se bude i na Vsetínsku. „Situace je taková, že budeme muset stávající ceny zvednout. Stejné zůstanou jen ceny rohlíků,“ sdělil majitel vsetínské Pekárny U Mostu Vladimír Vaněk.

To, že se nárůst cen potravinářského obilí zatím nijak výrazně neprojevil na cenách pečiva a potravin, si šéf kroměřížské agrární komory Hebnar také vysvětluje tím, že ceny drží vzájemná konkurence mezi obchodními řetězci. „Horší situace je v nárůstu cen krmného obilí. Při snižující se výkupní ceně masa a zvyšování cen krmných směsí se chovatelé dobytka dostávají do ekonomických problémů,“ poznamenal ředitel okresní agrární komory.

Drahé krmné obilí může být likvidační

To se týká například chovu vepřů v Agrodeltě Štípa. „Chov likvidujeme. Dlouhodobě nízké výkupní ceny masa a letošní velký nárůst cen obilí pro nás byly likvidační,“ postěžoval si zootechnik Agrodelty Štípa Václav Kužela.Zdražení krmných směsí zaznamenali například i chovatelé drůbeže na Uherskohradišťsku. „Ceny opravdu stouply, a to v důsledku loňské neúrody. Ale co s tím může člověk dělat,“ konstatovala za firmu z Prakšic Božena Gajdůšková.