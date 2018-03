Kvůli Hodině země vypne radnice v Bystřici osvětlení zámku

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Pracovník ostrahy 16 000 Kč

Pracovníci ostrahy, strážní ostraha společnosti - OZP. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: - pracovní místo vyhrazené zaměstnavatelem pro osoby se zdravotním postižením dle § 80, zákona č. 435/2004 Sb., , pracoviště Kroměříž, - ostraha areálu, obchůzková činnost, prodej pohonných hmot, - vzdělání není rozhodující, samostatnost, pracovitost, pečlivost, - mzdové podmínky: mzda hodinová, příplatky, prémie; cca 16 000,- Kč, - přihlášky s profesním životopisem a tel. kontaktem označené „ostraha Kroměříž“ zasílejte do 23.3.2018 na adresu: KRODOS SERVIS a.s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž nebo na e-mail: palasek@krodos.cz, případně kontakt na tel.: 573 316 111. Pracoviště: Krodos servis a.s., Skopalíkova, č.p. 2385, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Roman Palášek, +420 573 316 215.