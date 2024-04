V Kroměříži se ve dnech od 13. do 17. května uskuteční řada akcí u příležitosti Týdne pro rodinu. Do přípravy projektu zapojila radnice, organizace zřizované městem i spolky, které připravují akce tematicky zapadající do programu.

Květnový Týden po rodinu přinese zábavu a poučení v oblasti pěstounství. | Foto: Město Kroměříž

„Budeme rádi, když si v programu Týdne pro rodinu Kroměřížané najdou něco, co je zaujme, a akci navštíví. Připravena je řada různorodých programů. Jedním z témat, které bude během Týdne pro rodinu často zmiňováno, je pěstounství,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Série akcí na podporu a rozvoj pěstounství na Kroměřížsku má podtitul „Díky pěstounství můžu…“ Ukazuje na skutečnost, že právě pěstounské rodiny dávají dětem, které neměly v životě štěstí, možnost žít plnohodnotný život plný zážitků, radosti a jistoty a ty se mohou díky náhradní rodinné péči a zázemí bez obav věnovat školním povinnostem, hrám a kamarádům.

I na Kroměřížsku je nedostatek pěstounů, stále se hledají noví.

„To je důvod, proč pracovníci kroměřížského OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kroměříž – připravili program, jehož některé body budou poděkováním stávajícím pěstounům za práci, kterou odvádějí. Jiné zase mají za cíl oslovit potenciální pěstouny nové, představit jim, co pěstounství obnáší i co přináší,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Pěstounem se může stát jednotlivec i manželský pár.

„Potenciální pěstouni by měli mít především jasno, proč a s jakým cílem k nové úloze chtějí přistoupit. Měli by mít odpovídající rodinné zázemí, dobrý zdravotní stav, adekvátní bydlení. Měli by to být lidé, kteří zvládnou vychovávat dítě, kteří budou schopní pochopit a řešit jeho problémy,“ doplnila Kučerová.

Pěstounská péče je buď dlouhodobá nebo na přechodnou dobu. Pěstounská péče na přechodnou dobu trvá maximálně rok a během této doby se musí vyřešit právní situace kolem dítěte. Pokud se dítě nevrátí do původní rodiny nebo není dáno k osvojení, přechází do dlouhodobé pěstounské péče. Zákonnými zástupci dítěte v pěstounské péči však zůstávají biologičtí rodiče (o případných výjimkách rozhoduje soud) a pěstouni musí umožnit kontakt dítěte s biologickou rodinou, má-li o to tato zájem.

Část programu Týdne pro rodinu určenou pro stávající i potenciální pěstouny zahájí 13. května den otevřených dveří v oddělení OSPOD v budově Městského úřadu Kroměříž v ulici 1. máje. Den otevřených dveří se bude v tento den konat také ve Sdružení pěstounských rodin, což je organizace podporující pěstounské rodiny sídlící v Soudní ulici v Kroměříži. Na úterý 14. května připravilo Klubíčko Kroměříž besedu Pavly Fojtíkové Náhradní rodinná péče.

Odpolední program pak proběhne na Starém pivovaru, a to na nádvoří, kde se uskuteční vystoupení dětských souborů, dílničky a další aktivity, a v sále klubu, kde je připraveno promítání filmu s pěstounskou tematikou a beseda s psychologem Ivanem Ryšavým, pěstouny a pracovníky OSPOD.

Na středu 15. května je připravený Večer pro pěstouny, který bude poděkováním města Kroměříže za jejich práci a jehož součástí bude koncert žáků Základní umělecké školy Kroměříž a vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Schovance s názvem Díky pěstounství můžu… Od čtvrtka 16. května si tuto výstavu mohou prohlédnout zájemci ve foyer radnice.

„Knihovna Kroměřížska pak na čtvrteční odpoledne připravila v rámci Klubu Puntík povídání nad knihou Máma pro Papíka,“ prozradila Šárka Kučerová.

„Pěstounský“ program Týdne pro rodinu zakončí v pátek 17. května opět den otevřených dveří na OSPOD v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde zájemci o zmíněnou problematiku získají potřebné informace.