Základ dnešní sbírky tvoří soubor 40 původních kamélií, z čehož deset z nich dokonce dosahuje výšky nad pět metrů. Celkový počet kamélií v expozicích obou skleníků tak čítá kolem stovky rostlin.

Součástí výstavy jsou i speciální komentované prohlídky, na kterých se návštěvníci dozví informace nejen z kulturní historie kamélií. Prohlídky jsou vždy v neděli od 11 a od 14 hodin.

Výstava potrvá do 13. března

Návštěvníci se mohou těšit i na floristické ukázky, program pro děti, ukázky práce studentů Střední školy řezbářské v Tovačově nebo setkání s kostýmovanými návštěvníky.

Velkým skleníkem bude provázet také baletní verze La Traviaty. Během výstavy si mohou návštěvníci také projít celou Květnou zahradu, koupit si mladé rostliny kamélií či drobné suvenýry.

Výstava kamélií bude v Květné zahradě až do 13. března. A to denně od 9 do 16 hodin. Vstup na výstavu je součástí vstupného do zahrady.