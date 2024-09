„Pokud by se zvedl vítr, zřejmě by spadly ještě další stromy. Je tam i hodně popadaných větví. Proto necháváme zahradu uzavřenou až do odvolání,“ uvedl ředitel Arcibiskupského zámku a zahrad Jiří Uhlíř. A požádal návštěvníky o trpělivost. „V tuto chvíli je v zahradě skutečně nebezpečno. Až terén trochu vyschne, musí stromy zkontrolovat dendrologové,“ dodal.

Díky včasnému varování stihli z vodotečí upustit vodu ještě před tím, než se začala zvedal hladina řeky Moravy, která teče přímo pod spodním koncem. Rybníky v zahradě tak stačily pojmout dešťovou vodu a nepřetekly.

Zabezpečit před přívaly vody stihli i právě rekonstruovaný Čínský pavilon, menší dřevěnou stavbu na ostrově Divokého rybníka. „Celý jsme ho zabandážovali, takže na něm škody nevznikly,“ oddechl si Uhlíř.

I Květná zahrada zůstává do odvolání nepřístupná, přestože rozmarům počasí odolává obvykle lépe než Podzámecká. Také tady je důvodem podmáčený terén. „Neměli jsme jiný druh zaplavení než vodu, která napršela. Podepsala se hlavně na mlatových cestách, musíme je nechat vyschnout,“ popsal kastelán Zdeněk Novák.

Kdy se zahrady otevřou není jasné

Historické objekty škodu neutrpěly, stromy jsou v zahradě pevné a větve pravidelně ořezávají. „U nás je situace jiná, než v Podzámecké zahradě,“ potvrdil Novák. Zatímco v Květné zahradě jsou stromy a keře pečlivě upravované a tvarované, Podzámecká zahrada je krajinářský park. O otevření zahrad budou jejich správci informovat na webech a sociálních sítích.

Obě zahrady, společně s Arcibiskupským zámkem, tvoří trojlístek kroměřížských památek, zapsaných na seznamu Unesco. V roce 2017 se zámek a Podzámecká zahrada vrátily v rámci restitučního vyrovnání církvi. Květnou zahradu soudy přiřkly státu a zůstává tak ve správě Národního památkového ústavu.

