/ROZHOVOR/ Zahradnická a zahrádkářská prodejní výstava Zahrada Věžky se blíží. Letos se uskuteční od 1. do 5. května. Organizátoři slibují přes stovku stánků s květinami, občerstvením nebo potřebami pro dům a zahradu. Součástí bude také květinová expozice ve staré sýpce a hudební doprovodný program. Co dalšího organizátoři chystají, popsala v rozhovoru pro Deník manažerka výstavy Pavlína Majdová.

Nejprve se ohlédněme za uplynulým rokem. Jak se vám povedla loňská sezona?

S potěšením můžu říci, že zájem jak ze strany návštěvníků, tak ze strany vystavovatelů neustále narůstá. Návštěvnost v roce 2023 byla opět vyšší než v předcházejícím roce, a to o téměř čtyři tisíce návštěvníků. Což je opravdu krásné číslo, když si vzpomeneme, že na letní výstavě nám počasí vůbec nepřálo. Vynahradila nám to podzimní výstava jak počasím, tak návštěvností.

Momentálně už klepe na dveře jarní výstava. Jak pokračují přípravy?

Jarní Zahrada Věžky opravdu už klepe na dveře. Momentálně nabíráme brigádníky a komunikujeme s prodejci, pracujeme na expozici, pilujeme doprovodný program, začínáme inzerovat a samozřejmě se těšíme na 1. května, kdy otevřeme brány výstavy Zahrada Věžky a uvidíme plody naší práce.

Jak to letos vypadá s počty prodejců?

S potěšením můžu říct, že zájem prodejců o naši výstavu neupadá, naopak se hlásí noví, kteří by to u nás rádi zkusili. Můžeme tedy očekávat více než stovku různých stánků.

Co všechno nabídne jarní Zahrada Věžky?

Naše zahrádkářská výstava nabídne návštěvníkům široký výběr produktů úzce spjatých se zahradničením či péčí o zahradu. Mezi nabízeným sortimentem nalezneme stálice jako přísady, květiny do truhlíků, ovocné a okrasné stromky a keře, cibuloviny nebo bylinky, zahradní nářadí, závěsné houpačky, vyvýšené záhony, přístřešky, řemeslné výrobky ze dřeva či keramiky a mnoho dalšího. Na Zahradě Věžky je vždy krásné to, že si můžete koupit všechno od azalky po žaluzie.

Chystáte letos nějaké novinky?

Během letošního roku bychom chtěli využít nových prostor, které v obci máme. Jak si naši návštěvníci mohli v loňském roce všimnout, probíhala rozsáhlá rekonstrukce budovy uprostřed výstaviště. Tuto budovu bychom chtěli využít například k tematickým přednáškám, které budou pro návštěvníky zdarma v rámci vstupného. S jejím otevřením se nám trochu pozmění i rozložení stánků před budovou a chtěli bychom návštěvníkům zpřístupnit i novou prodejní uličku v parku. Vznikne tak delší procházka a vzdušnější prostředí jak pro návštěvníky, tak pro vystavovatele. V tuto chvíli ale nemohu říci, jestli se nám tento plán povede uskutečnit na letní nebo na podzimní výstavu.

Jaké bude letošní téma expozice v sýpce?

Květinová výstava v budově staré sýpky samozřejmě nesmí chybět. Letošní téma zní Paleta květů. Přípravy jsme zahájili již začátkem března, kdy se začaly tvořit stěžejní komponenty. Práce však začíná již v začátkem roku, kdy se vymýšlí námět a hlavní myšlenka, vznikají plány, jak co bude vypadat, jaký materiál bude použit. Čím více se blíží datum otevření, tím jsou práce náročnější. Osobně doufám, že letos bude na co koukat, protože jsme do toho dali kus sebe.

Jaký další doprovodný program chystáte?

Expozice samozřejmě není jediné lákadlo pro návštěvníky. Tradičně je připravený hudební program, kde vystoupí známá jména jako Motýl Band, DH Olšavanka, DH Věrovanka, DH Cyrilka nebo Holóbkova mozeka. Rozpis, kdy která skupina vystoupí je v nahlédnutí na našich webových stránkách. Pro děti je připravený kvíz, Věžkohrátky, zábavné hry jako třeba velké Člověče, nezlob se!, hmatové a čichové stezky nebo doprovodný program plný písniček a tanečků.

Měníte letos cenu vstupného?

Vstupné i parkovné zůstává stejné jako v minulém roce. Dospělý návštěvník zaplatí 100 korun, vstupenka se slevou (senior, děti, členi ČSZ atd.) je za 80 korun, máme samozřejmě i rodinné vstupné a akce pro školní výlety. Držitelé průkazek ZTP a ZTP/P mají návštěvu u nás zdarma. Máme možnosti i pro organizované zájezdy předobjednat si vstupenky se slevou, kterou organizátoři hojně využívají. S sebou si návštěvníci mohou vzít i svého čtyřnohého mazlíčka. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na našich stránkách www.vystavavezky.cz.