KVASICE - Východisko, jak se zbavit opakujících se záplav, hledají už delší dobu Kvasice. Místní zastupitelstvo musí do podzimu ve spolupráci s nejrůznějšími institucemi vypracovat studii, která pomůže otázku vyřešit. Jinak nestihne termín, dokdy lze žádat o dotace na vybudování protipovodňových zábran.

„Oslovili jsme krajský úřad, aby svolal jednání se zainteresovanými složkami, jako jsou Povodí Moravy, zemědělci i Lesy České republiky. Tam jsme hovořili o navýšení břehů toků Moravy a Kotojedky v okolí Kvasic. Ale i tak veškerá tíha zůstává na obci, která musí připravit a uhradit tyto potřebné studie,“ řekl starosta Kvasic Lubomír Musil.

Výsledek setkání přiblížil vedoucí krajského odboru životního prostředí a zemědělství Alan Urc.

„Na jednání byly dohodnuty podmínky i záměry, jaké má Povodí Moravy v souvislosti s ochranou Kvasic i Střížovic. Nyní je na starostech, aby zadali a zafinancovali studii jejich proveditelnosti,“ uvedl Urc s tím, že o realizaci zábran by se pak postaralo Povodí Moravy, které by následně většinu objektů převzalo do své údržby.

Při větším dešti se do ulic valí voda ze strání, starý systém ji nestíhá odvést

V Kvasicích půjde konkrétně o navýšení hrází o osmdesát centimetrů v úseku tři sta padesáti metrů a úpravu zaústění Kotojedky do řeky Moravy.

Podle vedoucího krajského odboru životního prostředí a zemědělství je termín vyhotovení studií proveditelnosti na podzim.

„To je doba, kdy obce budou moci žádat o dotace a zároveň předkládat studie na ministerstvu zemědělství. Další možnost bude zase až příští rok,“ upozornil Alan Urc.

Kvasice současně doplácejí na jednu z nejstarších kanalizačních sítí v regionu. „Vesnice byla jedna z prvních, která kanalizaci postavila. Bylo to na konci předminulého století a podle toho tak i vypadá. Velká část je cihlová, klenbová a také zacpaná,“ konstatoval Urc.

Lokální záplavy sužují Kvasice prakticky při každém silnějším dešti. „Kanalizace v obci není dostatečná. Podle odborníků by Kvasicemi musela procházet dvě kanalizační tělesa o průměru dva metry, aby byl systém schopen veškerou vodu stečenou z okolních strání odvést z obce pryč,“ popsal před časem starosta Lubomír Musil s tím, že v tomto případě musí obci pomoci stát.