Kvasice myslí i na své seniory, staví pro ně komunitní dům

Výstavba komunitního domu pro seniory v Kvasicích je v plném proudu, stejně jako příjem žádosti o bydlení v něm. První nájemníci by se měli nastěhovat na jaře příštího roku. Pokud bude ale výstavba pokračovat v takovém tempu jako dosud, bude nový komunitní dům dokončen s předstihem. „Smluvně máme daný termín do dubna 2022, ale vypadá to, že by mohlo být hotovo už do konce tohoto roku,“ prozradil starosta obce Kvasice Dušan Odehnal.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Radek Valerián

Senioři mohou už od března podávat přihlášky k bydlení. Doposud se jich na obecním úřadě sešlo 12. „Primárně je dům určen pro naše obyvatele. Pokud se kapacita nezaplnění, budou se moci přihlásit i lidé z okolních spádových obcí,“ říká Odehnal. „Mnozí senioři chtějí v Kvasicích zůstat, avšak finanční a zdravotní situace jim už nezaručuje úplnou soběstačnost, k tomu, aby obstarat zahradu či platit opravy svých nemovitostí,“ napsala k výhodám bydlení v komunitním domě v tamním lednovém čísle zpravodaje Jana Hlavinková. I proto se počítá s průměrným měsíčním nájmem asi 2 700 korun plus zálohy na energie. Jste neustále v práci. I když jdete jen po chodníku, míní starosta Kvasic Přečíst článek › Nejhorší je samota a neužitečnost V komunitním domě určeném pro seniory vznikne 18 malometrážních bytů, každý o rozloze zhruba 45 metrů čtverečních. „Všechny bytové jednotky, byť bude mít budova čtyři nadzemní podlaží, mají bezbariérový přístup. Počítá se tedy i se zbudováním výtahu,“ řekl starosta obce. Senioři budou mít k dispozici také společenskou místnost či venkovní posezení. „Komunitní dům je kompromis mezi individuálním bydlením a domovem důchodců. Komunitní bydlení je podporuje v samostatnosti, nezávislosti a dobré psychické kondici, protože pro mnohé seniory je nejhorší samota a pocit neužitečnosti,“ uvádí ještě ve zpravodaji redaktorka Hlavinková. Následník trůnu Ferdinand d´Este jezdil do Kvasic na hony, říkají znalci Přečíst článek › Vysoká spoluúčast Pro obec je výstavba komunitního domu klíčovým projektem. Svým rozpočtem převyšuje tato investiční akce možnosti obce. „Malý“ příspěvek dostane obec na dotacích od státu. A sice zhruba 10 milionů korun. Na každý ze zamýšlených bytů přispěje stát 600 tisíc korun. Zbylých asi 30 milionů korun ovšem půjde za obcí. Z toho 10 milionů korun zaplatí Kvasice ze svého rozpočtu de facto hned, zbylou částku si úřad vypůjčí na následujících 10 let. „Mohli jsme si dovolit pustit z rozpočtu více než 10 milionů korun. Chceme si ale nechat nějaké volné prostředky do budoucna a ne je všechny utratit,“ uvádí Odehnal. „Drtivá většina poskytování dotací je založena na zpětném vyplácení. Proto se vždy volné prostředky mohou hodit,“ vysvětluje Odehnal.

Online předplatné Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu