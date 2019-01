Kurovice, Tlumačov /FOTOGALERIE, VIDEO/ - Místo jako stvořené k natáčení dalších dílů Vinnetoua a vůbec nejkrásnější koupání na Zlínsku. Tak hodnotí většina příchozích zatopený lom mezi Tlumačovem a Kunovicemi.

Vstup na tento soukromý pozemek je ale prozatím zakázán, jeho majitel řeší problémy s vandaly, motorkáři a majiteli psů, v blízké budoucnosti by zde ovšem chtěl oficiálně vytvořit přírodní koupaliště.

Kurovický lom má mezi lidmi tu nejlepší pověst. Mnozí se do něj jezdí koupat i navzdory zákazu. „Je tu nádherně čistá voda, je tu klid a dokonce známí, kteří se minulý týden vrátili z dovolené, se divili, proč byli v Chorvatsku, když je tady tak krásně,“ popsal koupání návštěvník z Otrokovic, který nechtěl prozradit své jméno. „Znám to tu odmalička. Mám to tu rád. Je to výjimečné místo. Jezdím sem ročně tak dvacetkrát na kole. Chápu, že je tu zákaz, ale porušuji ho,“ pokračoval anonymní nudista z Tlumačova. „Je tu nádherně čistá voda, lom mi připomíná Plitvická jezera, kde se točil Vinnetou. Dá se tu i skákat ze skály. Jezdí sem lidé až z Přerova,“ doplnil ho mladík z Kvasic, který také nechtěl prozradit jméno.

Lom původně patřil společnosti Českomoravský cement. V loňském roce ho získal soukromník. „Lom byl na prodej za více než čtyři miliony korun. Koupil ho pan Zelina z Hostišové,“ prozradil starosta Kurovic Milan Jurtík.

Nový soukromý majitel lomu Miroslav Zelina podle svých slov usiloval o získání pozemku, protože k němu má osobní vztah. „Koupil jsem ho z nostalgie. Mám to místo rád. Chci ho uchovat. Ale jsem rozčarovaný. Slušní lidé určitá pravidla respektují, neslušní ne,“ posteskl si Zelina, který má neustále potíže s problémovými návštěvníky. „Zapalují ohně, odhazují flašky od piva. Motorkáři vykáceli kus lesa, aby se k lomu dostali. Další lidé sem jezdí s velkými psy. Včera také někdo ustřihl zámek na závoře. Vandalové ukradli i transformátor a vytrhali kabely,“ vypočítal majitel pozemku poslední škody.

Potíže přiznávají i radnice okolních obcí. „Občané, kteří jezdí do lomu, nerespektují dopravní značení. Přitom je hned na začátku komunikace značka zákazu vjezdu,“ uvedl starosta Tlumačova Jaroslav Ševela. Na motorizované návštěvníky si postěžoval i starosta Kurovic Jurtík. „Právě teď stojím u hřbitova u příjezdové polní cesty k lomu. Dřív tu byla značka zákazu vjezdu. Ale zrušili jí. Neměla žádný smysl. Lidi tam stejně jezdili,“ sdělil starosta.

Příjezdové cesty k lomu pravidelně kontrolují zlínští policisté. „Hlídky, které mají toto území na starosti, tam přes léto jezdívají prakticky denně. Rekreanti většinou blokují cestu majitelům chatek,“ informovala mluvčí zlínské policie Jana Bartíková.

Majitel lomu má záměr místo proměnit v oficiální přírodní koupaliště. Jedinou možností jak uhlídat nezodpovědné návštěvníky je ale podle něj lom oplotit. „Už jsem podal žádost na Krajský úřad. Mimo sezónu bychom ale oplocení odstranili,“ slíbil Zelina. V lomu bude muset vybírat vstupné. „Aby se zaplatil plavčík, ostraha a sociální zařízení,“ vysvětlil majitel.

Kdy se budou moci lidé v lomu oficiálně koupat i s posvěcením úřadů sám ještě netuší. „Já vše klidně zvládnu do příštího roku. Teď záleží na úřednících. Zatím jen žádám orgány, které mají činit a nečiní,“ pokrčil Zelina rameny nad zdlouhavostí vyřizování.