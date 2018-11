Kůrovec napadl stromy v Bystřici pod Hostýnem

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Operátor skladu, řidič VZV. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Kroměříž, - Co u nás budete dělat: přijímat zboží, naskladňovat je, chystat a vydávat zboží zákazníkům dle dodacího listu, nakládat zboží na auta, komunikovat se zákazníky, udržovat pořádek ve skladu, připravovat a aktivně se účastnit inventur, táhnout za jeden provaz s kolegy a kolegyněmi na obchodním centru i mimo něj, - Co zvýší vaše šance na přijetí: SOU/SŠ vzdělání - nejlépe technického směru, praxe na obdobné pozici, platný řidičský průkaz na VZV, zdravotní způsobilost k výkonu práce, ochota pracovat na svém zlepšování, znalost střešního sortimentu, ŘP sk. B, pro zákaznický přístup , - Čím podpoříme váš úspěch: jistotou smlouvy na HPP, adaptačním procesem na úvod, dalším vzděláváním, věrnostní odměnou, podporou manažera obchodního centra, budete-li úspěšný na své pozici, umožníme vám kariérní růst, Nástup je možný ihned, - Své strukturované životopisy posílejte na monika.pavlicova@salvatorstrechy.cz. Pracoviště: Salvator střechy s.r.o. - kroměříž, Kaplanova, č.p. 1513, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Monika Pavlicová, +420 573 501 753.

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Skladník/ce - balič/ka. Požadované vzdělání: nižší střední. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 80.8 kč, mzda max. 105 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVIŠTĚ Bystřice pod Hostýnem, - Náplň práce - přebírání, kontrola zboží, balení zboží, práce není fyzicky náročná, - Požadujeme - nižší střední vzdělání, praxe ve skladu vítána - není podmínkou, vhodné i pro absolventy, vhodné i pro důchodce, - Práce na zkrácený úvazek příp. na dohodu o provedení práce nebo prcovní činnosti, - Zájemci o pracovní místo zasílejte životopisy na e-mail: personalni@matyska.cz do předmětu uveďte název pozice - skladník balič, popř. osobně na adrese Matyska a.s., Slobodova 608, Bystřice pod Hostýnem.. Pracoviště: Matyska a.s., Slobodova, č.p. 608, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1. Informace: Radek Matyska, +420 602 741 025.