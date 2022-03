Kulturní středisko v Chropyni opraví za 40 milionů. A co silnice, ptají se lidé?

Dlouho připravovaná rekonstrukce Městského kulturního střediska (MKS) v Chropyni, která podle starostky vyjde na zhruba 40 milionů korun začne na přelomu března a dubna. Do nově opravených prostor by mohli lidé opět zavítat na začátku příštího roku a to hned při příležitosti městského plesu.

Plánovaná rekonstrukce Městského kulturního střediska v Chropyni bude hotová za rok. | Foto: Deník/Dominik Pohludka

„Je to dlouhodobě připravovaná akce, kterou jsme chystali více než rok. Momentálně máme vysoutěženého dodavatele stavby a práce by se měly do měsíce rozběhnout,“ řekla Deníku starostka Věra Sigmundová a dodala, že Chropyně tak díky rekonstrukci získá kulturní stánek na vysoké úrovni. Základem rozsáhlé rekonstrukce je oprava hlavního sálu. „Bude tam nová vzduchotechnika, ozvučovací technika či nové osvětlení a také například dojde i k rekonstrukci sociálních zařízení či pódia. Je třeba si uvědomit, že to kulturní středisko je tady od 50. let minulého století a je prostě už zastaralé, takže opravu potřebuje,“ poznamenala Sigmundová. Kapacita kulturního sálu, která se pohybuje okolo 300 osob, zůstane stejná. „Zvýší se však celková úroveň sálu,“ doplnila starostka. Železniční stanice ve Zdounkách chátrá. Změna je ale stále v nedohlednu Jako první bude městský ples Pokud vše půjde podle plánu, měla by být oprava hotová na začátku roku 2023. Jako první by měl nově zrekonstruovaný kulturní sál hostit ples města Chropyně. „Ten sice většinou bývá druhý víkend v lednu, což se bohužel nestihne, ale určitě to bude první velká akce, která se v opraveném sále uskuteční. Předběžně s tím počítáme na přelom února a března - pokud tedy všechno půjde tak, jak má,“ uvedla starostka. Kromě městského plesu bude MKS hostit celou řadu dalších akcí. „Mohou tam být nejrůznější kulturní programy, koncerty, divadla, ale také třeba promítání filmů. Domnívám se, že obyvatelé Chropyně mají rádi kulturu. Dokládá to i fakt, že před koronavirem bývala na všech kulturních akcích velmi vysoká účast. Takže si myslím, že oprava kulturního střediska je věc, kterou si místní lidé zaslouží,“ dodala Sigmundová. Na počest rodáka z Chropyně. Pošta vydává dvě známky připomínající Emila Fillu Kultura, nebo silnice? Ačkoliv lidé z Chropyně opravu MKS vesměs vítají, ozývají se ale i hlasy poukazující na vysokou cenu rekonstrukce. „Myslím si, že tady nemáme zase tolik akcí, aby bylo potřeba investovat 40 milionů do opravy kulturního střediska. Nedává mi to prostě smysl. Peníze se daly investovat mnohem lépe. Třeba do oprav některých místních silnic, které jsou ve špatném stavu,“ řekl Deníku jeden z obyvatel místního sídliště. Budova MKS v Chropyni bývala dříve pivovarem, který přestal fungovat až v letech 1857 – 1858. Poté co ve městě vznikl v roce 1868 cukrovar, byly místnosti pivovaru upraveny na konírny a panská hospoda přestavěna na byty úředníků. Od 50. let pak budova slouží svému současnému účelu. Jak se žije v Chropyni? Pojďte na návštěvu