Kudy jezdí neukáznění řidiči? Policie hledá kritická místa i na Kroměříži

Pokuty za rychlou jízdu policisté rozdávají takřka jako na běžícím páse, přesto však existují místa, kde se řidiči nebojí šlápnout na plyn. Pomoct policistům zmapovat kritická místa může až do konce února každý.

Radar. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Roman Dolejský

S blížícím se datem celoevropské dopravně bezpečnostní akce Speed marathon, která je v plánu 18. dubna, se i čeští policisté snaží zmapovat kritická místa na silnicích – konkrétně ta, na kterých řidiči jezdí příliš rychle.

Skrze web www.bezpecnecesty.cz/speedmarathon může kdokoliv označit místo, kde podle něj neukáznění řidiči nejsou výjimkou.

To se pak zobrazí na mapě, kterou se budou policisté při dubnové akci řídit.

„Při měření rychlosti jsme loni opravdu vycházeli z mapy, měřili jsme rychlost na vytipovaných místech nebo co nejblíže k těmto místům. Ne všude to však z hlediska bezpečnosti šlo,“ potvrdil mluvčí krajských policistů Petr Jaroš.

A jaká místa jsou podle něj kritická právě ve zdejším regionu?

„Kritická místa v kraji lze těžko vytáhnout. Na Kroměřížsku jde však třeba o úsek mezi Hulínem a Kroměříží, a to včetně center obou měst,“ dodal.

Tohle a několik dalších míst jsou už na mapě zanesena. Konkrétně je jedním z nich v Hulíně právě na výpadovce na Holešov. Podle hulínské radnice však další měření není třeba.

„Nemyslím si, že by šlo vyloženě o kritické místo. Je pravda, že podjezd svádí k tomu, aby se řidiči trochu rozjeli, ale policisté tam občas měří a nemyslím si, že by tam auta jezdila nějak extra rychle,“ okomentoval tamní starosta Roman Hoza.

Svou pomyslnou kameru na mapě má ale také Chropyně.

„Myslím si, že to není problém celého města, ale spíše některých lokalit, hlavně příjezdových silnic. To znamená ulice Hrad, Masarykova nebo Tovačovská,“ vyjmenovala tamní starostka Věra Sigmundová.

Pokud se policisté na tato místa víc zaměří, na škodu to podle ní nebude.

„Policisté zejména v ulici Hrad občas měří, v rámci zvýšení bezpečnosti zejména dětí, které se i v těchto ulicích pohybují, bych další měření rychlosti samozřejmě uvítala,“ dodala.

Dalším už označeným kritickým místem je průtah Pačlavicemi ve směru na tamní místní část Pornice.

„Je pravda, že se tu jezdí rychleji, je to ale spíše proto, že to je z kopce dolů, než že by šlo o záměr. Přiznám se, že i já se občas přistihnu, že jedu rychleji,“ přiznal starosta obce Pavel Čech.

V přilehlých Pornicích nechali dokonce nainstalovat radar, policejní měření podle něj tedy také neuškodí.

„Tam je to, řekl bych, ještě horší. Určitě bych tedy uvítal, kdyby tam policisté rychlost měřili,“ doplnil.

Z obliga však není ani samotné okresní město. To si na mapě vysloužilo už dvě označená kritická místa: Hulínskou a Havlíčkovu ulici. Zdejší řidiči však vědí o dalších.

„Kritických míst je v Kroměříži několik. Hodně rychle se jezdí třeba v Kotojedské ulici nebo okolo kina Nadsklepí. Mimo město je to třeba cesta z Vážan do Jarohněvic,“ míní provozovatel jedné z kroměřížských autoškol Stanislav Šimčák.