Dalo by se říct, že Robert Lučan patří mezi úspěšné podnikatele. Svůj byznys rozjížděl na přelomu tisíciletí a do dnešních dnů se jeho společnost Robicont rozvíjí. Firma sídlí v areálu chropyňské Fatry. Zde se taky začal psát příběh Lučanovy firmy. Proč se rozhodl pracovat, jak se říká, na vlastní pěst? „V podstatě jsem musel,“ usmívá se Lučan.

Lučanova firma Robicont v Chropyni | Foto: archiv firmy

V areálu chropyňské Fatry totiž končila na konci 90. let minulého století vnitropodniková autodoprava a tím zaniklo i Lučanovo pracovní místo. Fabrika mu však nabídla možnost odkoupit si vozidlo, se kterým už drahně let v práci jezdil. Lučan po nabídce sáhl. „Bylo to auto na likvidaci kontejnerů,“ vzpomíná na svůj první „kočár“ Lučan.