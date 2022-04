Už několik týdnů je na betonových panelech tvořících kruhový objezd v Přerovské ulici v Holešově červený nápis „Putin je vrah“, což mezi místními vyvolalo diskuzi. „Je to vyjádření a maximálně s tím souhlasím. Ten, kdo to tam napsal, měl koule,“ komentovala fotku na sociálních sítích jedna z uživatelek.

Nápis se ale nesetkal jen s kladnou odezvou. „Tohle si může psát na svůj barák a ne ničit cizí majetek. Ještě takhle ledabyle a nevkusně. Snad má kromě koulí i odstraňovač nátěrů a ocelový kartáč,“ oponovala další z diskutujících.

Podpora ruské invaze?

Vedle prvního nápisu, který odsuzoval prezidenta Putina, po několika dnech přibyla také dvě bílá písmena „Z“, která se v posledních týdnech stala naopak symbolem podpory ruské invaze na Ukrajinu.

„Můžeme si o tom všem myslet, co chceme, ale tohle je jasná podpora všech těch zvěrstev, které Rusové na Ukrajině páchají. Doufám, že tam ta písmena dopsal někdo mladý a nerozvážný, protože je to jinak opravdu trestuhodné,“ kroutil hlavou Pavel Pospíšil, který křižovatkou pravidelně projíždí.

Případem se zabývá policie

Podle policejní mluvčí Babory Balášové se už policisté těmito nápisy zabývají. „Prověřujeme to jako trestný čin poškození cizí věci,“ sdělila Deníku.

Při hledání pachatele nejspíš nepomůže ani městský kamerový systém. „Nejsme schopni hlídat každou plochu, kterou ve městě máme. Kamera tam sice je, ale je otočená směrem do centra. Takže to zřejmě nezachytila. Nápisy rozhodně odstraníme, ale nejde to ze dne na den,“ uvedl starosta Holešova Rudolf Seifert.

Holešov není rozdělený

A dodal, že občané Holešova podle něj nejsou v otázce Ukrajiny rozděleni.

„Diskuze na facebooku jsem zaznamenal. Ale někteří lidé, kteří se k tomu vyjadřují ani nejsou Holešováci a další část jsou podle mě jen fiktivní profily. Tyhle debaty rozhodně nemůžeme brát jako bernou minci. Naopak moje zkušenost je taková, že když bylo třeba pomoct, tak Holešováci vždycky rádi pomohli,“ konstatoval starosta s tím, že ve městě momentálně pobývá okolo stovky ukrajinských uprchlíků.

V mikroregionu Holešovsko jich pak je ještě zhruba další stovka.

„Snažíme se mít nějaký přehled. Uprchlíci, kteří jsou ubytovaní přes město, tedy v městských objektech, se registrují u městské policie, abychom byli v obraze, kolik jich tady je. Ale je to složité, přesná čísla nezná vlastně nikdo,“ přiznal Seifert s tím, že část uprchlíků je pak ještě ubytovaná i přímo u občanů.

Pracují za minimální mzdu

Podle starosty je už také asi patnáct Ukrajinců zaměstnaných v místních firmách. „Dělají manuální práci a to ve velké většině za minimální mzdy. Ale snaží se, nechtějí být závislí na nějakých dávkách,“ poznamenal starosta.

Zároveň dodal, že město má ještě volné kapacity, které může nabídnout dalším uprchlíkům. „Snažili jsme se obsadit nebytové prostory, případně staré byty, což se nám daří. Nyní máme k dispozici ještě čtyři volné byty v Bořenovské ulici, o které nemají Holešováci zájem. Ty můžeme poskytnout. Bráním se ale tomu, aby se například zavíraly školy a abychom třeba dávali k dispozici tělocvičny a podobně,“ uzavřel starosta.