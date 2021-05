Tamní obecní kroniku vedl dlouhých 52 let. Začínal, když mu bylo 30 let a skončil v minulém roce, kdy oslavil dvaaosmdesáté narozeniny. Jeho první zápis v kronice nese letopočet „1968“.

„Zápis kroniky jsem převzal po svém otci,“ vzpomíná na začátky Pospíšil. Žezlo nemohl po otci převzat v horší dobu. V roce 1968 vpadly do Československa okupační vojska Východního bloku. Znamenalo to nejen konec nadějí v socialismus s lidskou tváří, ale také nástup stranických čistek a normalizace.

„Psal jsem například v roce 1969, že se na protest okupaci upálil Jan Palach. Samozřejmě se to nelíbilo některým soudruhům. Ideální by podle nich bylo, kdybych o tom nepsal. Ale tak nepište o té události, když to obcí rezonuje. To v kronice má být,“ míní dnes již bývalý kronikář, který má onu dvaapadesátiletou historii obce v malíčku.

„Je pravda, že se v těch letech 1968, 1969 a těch následujících, zápisy hodně kontrolovaly. Vozily se kdoví kam. Ale nikdy jsem neměl problém s nějakou výraznou cenzurou,“ vysvětluje Jan Pospíšil. „Měl jsem štěstí na lidi a s nikým jsem se nedostal do křížku,“ je zpětně rád Pospíšil.

Okupací to začalo, pandemií skončilo

Podle Pospíšila je nutné kroniku psát průběžně.

„Nejhorší je psát kroniku pozpátku. Musíte mít kalendář na okně, zapisovat si všechno a pak, jak se sejde rok s rokem, tak si ten kalendář vezmete a jedete,“ popisuje Jan Pospíšil. „Samozřejmě ani kronikář nemůže být u všeho. Zvlášť, když chodí ještě do zaměstnání. Můžete si zpětně dohledat, pročíst si zápisy ze zasedání zastupitelstva a podobně. A také vám pomohou lidé okolo,“ říká Jan Pospíšil, který pracoval u drah.

Svému nástupci rád předá kromě kroniky i mnoho cenných rad a zkušeností. „Kronika by měla být jak čtivá, tak informativní,“ myslí si emeritní kronikář a připomíná, že konečný zápis prochází schválením na městě.

Když se loni s prací kronikáře loučil, bylo to opět za velmi hektických, emocionálně vypjatých časů. Tentokrát za to nemohou cizí vojska, ale pandemie koronaviru. „Ten loňský rok se opravdu nedá s ničím srovnat. Taková nemoc tu nebyla,“ přiznává Jan Pospíšil.