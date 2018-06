Kroměřížský rodák se pokusí zdolat devátou nejvyšší horu světa

Rodák z Roštína Jiří Domanský je jedním z členů ambiciozní české expedice Nanga Parbat 2018. Výprava se v Himalájích pokusí koncem června o zdolání deváté nejvyšší hory světa.

„Není malých snů,“ říká horolezec pro Kroměřížský deník. Přestože Nanga Parbat nepatří do seznamu nejvyšších osmitisícovek, jedná se podle něj o jednu z nejméně vyhledávanou a krajně obtížnou horu.

„Pro himalájské horolezce představuje jednu z největších výzev,“ dodává Jiří Domanský.

Výstup šestičlenné skupiny povede přes Diamírskou stěnu.

„Ta sice už řadu výstupů má, naši expedici však pojí unikátní dvojboj, kdy se pokusíme o paralelní výstup ve dvou družstvech po dvou odlišných liniích. První družstvo půjde Kinshoferovou cestou, tak zvanou normálkou. Druhé družstvo, jehož součástí jsem já společně s Pavlem Kořínkem, Jiřím Janákem a Leošem Hustákem, se pokusí o prvovýstup přes Mummeryho žebro,“ objasňuje průběh výstupu zkušený horolezec, který se pod západní stěnou Nanga Parbat ocitl už před šesti lety, v roce 2012.

Tehdy chtěl na horu vystoupat Kinshoferovou cestou.

„Tento pokus však skončil ve výšce 7 100 metrů kvůli extrémně nepříznivému počasí,“ podotýká.

Od té doby skupina uskutečnila řadu významných expedic do Pamíru, Tian-Šanu a Himalájí: bohatší o tyto zážitky se chtějí za necelých čtrnáct dní, 24. června, vrátit do základního tábora s cílem se podívat do míst, kam lidská noha nevkročila už 123 let a pokud to půjde, tak i výše.

Vedle fyzické kondice je výprava náročná také na finance.

„Mimo menších sponzorů, kteří nám poskytli nějaké zvýhodněné ceny na vybavení a materiál, si expedici financujeme sami,“ říká Jiří Domanský . Dodává, že by výpravu chtěli zdokumentovat, na což už finanční prostředky nestačí.

„Cestou webových stránek www.hithit.com se pokoušíme vybrat peníze pro dokumentaristu Marka Matloviče, který bude mít na místě profi techniku včetně dronu. Tento dokument pak budou moci lidé shlédnout na outdoorových festivalech a podobně,“ uzavírá Jiří Domanský. (jab)