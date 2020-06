Když přišel pětačtyřicetiletému učiteli Pavlu Motyčkovi email s hlavičkou Global Teacher Prize (Mezinárodní cena pro učitele, pozn. redakce), nevěnoval tomu pozornost. „Vůbec mě takové soutěže nezajímají. Házím to za hlavu a nezúčastním se jich. Navíc se jednalo o nějakou anonymní nominaci,“ přiznává Pavel Motyčka vyučující na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Pedagog Pavel Motyčka | Foto: Deník / Jakub Omelka

„Ale studenti mi říkali, abych do toho šel a zkusil to. Že to pro mě bude alespoň zkušenost,“ vzpomíná Motyčka.