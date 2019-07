Kroměřížský babybox slaví kulatiny

Na území Zlínského kraje funguje v současnosti již pět babyboxů. Ten poslední, ve Vsetíně, byl nainstalován teprve na sklonku minulého roku. Oproti tomu babybox v Kroměřížské nemocnici, a.s. letos oslaví 10 let od svého uvedení do provozu.

Babybox v Kroměříži. | Foto: Kroměřížská nemocnice, a.s.

Nainstalován byl v roce 2009. Od té doby v něm lékaři objevili dvě odložená miminka – holčičky. V roce 2013 Pavlu a o dva roky později Moniku. Mluvčí Kroměřížské nemocnice, a.s. Egon Havrlant vysvětluje jak babybox funguje. „Schránka je umístěna na venkovním plášti budovy a je přístupná zvenčí," říká Havrlant. V případě kroměřížské nemocnice je schránka umístěna na ulici Havlíčkova v budově L, kde se mimo jiné nachází URL či transfuzní a hematologické oddělení. „Při vložení dítěte se aktivuje senzor a dvířka se samočinně zavřou. Vnitřní prostor je klimatizovaný, babybox je navíc opatřen náhradním zdrojem energie a napojen mnohonásobně jištěnou signalizací na stálou službu a na mobilní telefony. Personál pak schránku obsluhuje z vnitřních prostor budovy. O zdraví a bezpečí dítěte je postaráno," uvádí Egon Havrlant. Ať jsou názory na nutnost babyboxů jakékoliv, po celém území České republiky jej od doby vybudování prvního z nich, využilo 179 matek. Z toho pětkrát na území kraje. Mimo Kroměřížskou nemocnici se našly dvě děti (Věra a Gabriela) v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. ve Zlíně a jedno dítě ve Valašském Meziříčí (Antonie).

Autor: Jakub Omelka