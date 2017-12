Kroměřížskou europoslankyni zařadili do prestižního žebříčku vlivných

Kroměřížskou poslankyni Evropského parlamentu Olgu Sehnalovou vybral prestižní bruselský zpravodajský server Politico.eu do přehledu osobností, které v roce 2018 nejvíce ovlivní veřejnou debatu v Evropě a zasáhnou do mezinárodního dění.

Kroměřížskou poslankyni Evropského parlamentu Olgu Sehnalovou vybral prestižní bruselský zpravodajský server Politico.eu do přehledu osobností, které v roce 2018 nejvíce ovlivní veřejnou debatu v Evropě a zasáhnou do mezinárodního dění.Foto: Deník / Pařenica Lukáš

Poslankyni, která v europarlamentu zasedá za sociální demokracii, server ocenil za její dlouholetou práci v oblasti dvojí kvality značkového zboží v Evropě.

„Rok 2018 bude pro řešení dvojí kvality klíčový. Po dlouhých letech, kdy jsem se tomuto problému věnovala, se nyní konečně dostáváme ke společné evropské metodologii hodnocení potravin a z unijního rozpočtu se nám také podařilo vyčlenit dostatečné prostředky na celounijní testování. Budu také volat po změně příslušné legislativy,” okomentovala zařazení na prestižní seznam samotná Olga Sehnalová.

Dodala, že ocenění její práce ji samozřejmě velmi těší.

„Za důležitější ale považuji, aby spotřebitelé, kteří mají zájem o značkové výrobky, přestali být některými výrobci klamáni,“ konstatovala kroměřížská poslankyně.

Její europoslanecký mandát v Bruselu jí skončí v roce 2019 a nabízí se otázka, zda po neúspěchu ČSSD nebude kandidovat do samotného vedení strany, která je momentálně co do preferencí ve výrazné krizi.

Podle Sehnalové to záleží na jejích spolustranících, například dosluhující ministr zahraničí za ČSSD Lubomír Zaorálek ji ale v minulosti označil za nenápadnou političku, která pracuje na řadě důležitých věcí a často mu poskytuje cenné „evropské“ informace.

O tom, zda jí zařazení mezi nejvlivnější Evropany vynese i lepší pozici v ČSSD, bude jasno na sjezdu strany v únoru 2018.

Prestižní zpravodajský server Politico vznikl v USA v roce 2007 jako nezávislá zpravodajská organizace, v Bruselu má samostatnou evropskou redakci. Do svého přehledu na příští rok vybírá z každé země jednu osobnost s největším vlivem.



„Seznam Politico 28 je náš přehled lidí, kteří budou nejspíš určovat podobu roku 2018 i dál,“ říká k tomu šéfredaktor evropské části Politica Matthew Kaminski.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU