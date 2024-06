Ve spolupráci s pohřebními službami na Kroměřížsku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech navždy rozloučili. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Rozloučili jsme se ve Zlínském kraji. | Video: Deník/Kateřina Součková

Božena Charuzová, 92 let, Zlín

Františka Mazalová, 88 let, Chvalčov

Marie Navrátilová, 75 let, Radkova Lhota

Dušan Zábranský, 49 let, Býškovice

Vlasta Úlehlová, r.1941, Roštín

Richard Trojan, 57 let, Kroměříž

Vlastimil Bartůsek, 92 let, Vrbka

Františka Říkovská, 77 let, Popovice

Helena Zapletalová, 85 let, Kroměříž

Ing. Pavel Kadlečík, 52 let, Kroměříž

Anna Smolinková, 73 let, Šelešovice

Anna Vystrčilová, 86 let, Kroměříž

Karel Svačina, 80 let, Kroměříž

Jan Hložek, 81 let, Kroměříž

Alois Herš, 92 let, Kroměříž

JUDr. Miroslav Libosvár, 94 let, Kroměříž