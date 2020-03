Kroměřížsko se už nestydí nosit roušky, podívejte se. A šije je, kdo může

Také na Kroměřížsku se pustili do šití ochranných roušek. Kroměřížský tatér Ladislav Gerák, známý pod přezdívkou Gereth, odložil tetovací strojek a vrhnul se do výroby roušek také. Tetovací studio má v těchto dnech zavřené, ale nemarní čas a se svou rodinou se zapojil do pomoci ostatním.

Na Kroměřížsku si lidé šijí ochranné roušky a již se je nestydí nosit na veřejnosti. | Foto: archiv Markéta Čermáková

„Já stříhám látku, mamka žehlí a se sestrou pak šijí. Na jednoho je toho moc,“ přiznává Gereth. Roušky pak rozdávají známým a lidem, kteří je nesehnali v lékárně, ale chtějí chránit sebe i své okolí. Do šití roušek pro svou rodinu a zaměstnance rodinné firmy se pustila také Ivana Tiefenbacherová z Koryčan na Kroměřížsku. Po zveřejnění fotky podomácku ušitých roušek na svém facebookovém profilu se na ní rázem začali obracet známí a další lidé. „Už jsem dodala várku do pekárny a pracuji na rouškách pro Domov pro seniory. Aktuálně mám objednávku asi na sto padesát kusů,“ řekla pro Deník. To Veronika Mikulíková z Holešova již roušky má. Dodržuje karanténu, kterou vyhlásila vláda. Od pondělka nechodí ven. Snaží se vyhnout kontaktu s dalšími lidmi. „Máme nakoupené nějaké jídlo a můj manžel, který jezdí do práce, obstarává další potřebné. Já se svou osmiletou dcerou Emilly zůstávám doma a učíme se,“ popisuje mladá maminka. Do autobusu jen s rouškou, rozhodl kraj. A bude se teď jezdit zdarma Přečíst článek › V rouškách na procházku V plánu mají jen krátkou procházku v holešovské zámecké zahradě. Jak jinak než rouškách. Ty chirurgické nemají, a tak se chtějí chránit aspoň těmi podomácku ušitými. „Dnes si Emi ušila roušku sama z kapesníku a dvou gumiček do vlasů, pojala to jako výzvu. Věřím, že kdybych doma měla šicí stroj, tak se do toho s nadšením pustí a šije pro všechny,“ říká Veronika Mikulíková. Také v Holešově se lidé přestávají stydět a během úterního dne už chodila většina v rouškách. „S rouškou potkáte převážně mladé lidi. Včera sice ještě ne, ale dnes už ji většina měla. Bohužel ti, co by se měli chránit nejvíce – starší lidé – ji nosí jen zřídka,“ dodala Veronika Mikulíková. Vyrobme si roušku. Lidé vzali obchůdky s textilem útokem Přečíst článek › Online reportáž

Autor: Jakub Omelka