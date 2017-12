Kroměřížsko se dočkalo dalšího sněhu, silničáři mají situaci pod kontrolou

Přestože se denní teploty během posledního prosincového čtvrtka šplhaly k deseti stupňům nad nulou, v noci region pokrylo několik centimetrů sněhu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Pavel Moš

Sněžit začalo okolo půlnoci a jen o chvíli později začaly vyrážet sypače Správy a údržby silnic Kroměřížska.

„Vyjížděli jsme v podstatě do celého regionu a práce pokračují ještě teď, je třeba to douklízet. Nemám zprávy, že by se někde nedalo projet a myslím tedy, že v rámci možností jsme to zvládli," informoval v pátek ráno jednatel společnosti Emil Vraník.

Teploty se pohybovaly mezi minus jedním až třemi stupni, náledí by tak prý řidiče překvapit nemělo.

„Myslím, že náledí region nezlobí, spíš to je o tom sněhu," dodal.

Napilno měli také kroměřížští silničáři.

„Chodníkové i silniční sypače začaly jezdit kolem čtvrté hodiny ráno, předtím tady padal spíše déšť se sněhem. Zároveň se pracovalo také na očištění zastávek MHD. Teď máme venku ještě jednu osádku, která dodělává kopcovité silnice, momentálně jsou v Postoupkách,“ vyjmenoval dopoledne za Kroměřížské technické služby Marian Vítek.

Ani podle něj nejsou obavy z ledovky na místě. „Silnice jsou mokré, místy rozbředlý sníh. Jsou ale tři stupně nad nulou, takže náledí zatím nehrozí,“ potvrdil.

Ve Chvalčově se však denní teploty držely okolo bodu mrazu, dělali tam tedy vše proto, aby vzniku náledí zamezili.

„Sněhu tady je tak patnáct centimetrů, momentálně se snažíme uklidit všechny cesty. Hlásí totiž mrazy a nechceme, aby nám to zamrzlo, pak by se to uklízelo špatně. Silnici druhé třídy na Tesák už ale posolili silničáři,“ popsal situaci tamní starosta Antonín Stodůlka. S možností, že by sníh úplně roztál, příliš nepočítají.

„Zatím je sníh měkký a za předpokladu, že by se neochladilo, ještě roztaje. Spíš to ale vypadá, že bude mrznout, proto jsme připravení cesty i chodníky sypat,“ doplnil.

K obcím, kde se sněhová pokrývka většinou drží, patří také Chvalnov – Lísky.

„Sněhu tu máme asi deset centimetrů, silničáři tu ale byli a cesty jsou průjezdné, navíc to už taje. Náledí dle mého také nehrozí,“ zhodnotil starosta Zdeněk Lehkoživ.

Potíže sníh nezpůsobil ani ve Zdounkách.

„Něco napadlo, ale sluníčko svítí, takže to úspěšně taje. Silničáři tady navíc určitě byli, hlavní tah je prosolený a nebál bych se ani náledí,“ konstatoval starosta obce Martin Drkula.

Kromě silničářů zaměstnaly sněhové srážky také hasiče. Ti vyjížděli v rámci regionu k osmi případům: většinou se jednalo o stromy, které pod tíhou sněhu popadaly.

