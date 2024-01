Výši daně zašlou lidem finanční úřady. Pokud jde o změny sazeb či místních koeficientů obcí, finanční úřady samy stanoví novou výši daně, kterou na konci dubna či v průběhu května sdělí poplatníkovi.

„Stejně tak při stanovení daně zohledníme řadu dalších změn, které novela přinesla,“ ujišťuje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Přesto podle ní zhruba 100 tisíc poplatníků bude muset podat do konce ledna daňové přiznání.

„Zpozornět by měli zejména majitelé garáží, pozemků nebo rekreačních staveb, protože nově se bude zdanění řídit podle údajů v katastru nemovitostí a nikoliv podle skutečného účelu používání,“ upozorňuje Simona Hornochová.

Termín pro podání přiznání je 31. ledna a pro zaplacení daně 31. května.

Nejste si jistí novou výší daně? Informujte se přímo na finančním úřadě

Finanční správa nabízí pomoc při podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Od začátku ledna ve všech krajích spustila specializované telefonní linky, na kterých se lidé mohou poradit s odborníkem na tuto daň. Poslední dva lednové týdny navíc budou prodlouženy úřední hodiny na všech finančních úřadech.

„V průběhu celého ledna budeme připraveni radit na specializovaných telefonních linkách a na pracovištích finančních úřadů napříč Českou republikou prodloužíme úřední hodiny. Naši odborníci vyrazí na stovky výjezdů, aby pomohli občanům s jejich daňovým přiznáním,“ popsala Simona Hornochová.

Pracovníci na telefonních linkách (pro Kroměřížsko 573 323 309) jsou k dispozici od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin, v pátek do 14 hodin.

Na přelomu ledna a února (22.ledna – 2. února) budou také prodlouženy úřední hodiny od pondělí do čtvrtka 8 do 17 hodin, v pátek do 14 hodin na všech územních pracovištích.