Celkem 453 dětí přišlo v dubnu k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 do škol zřizovaných městem Kroměříží. Z tohoto počtu jich však 77 přišlo s návrhem na odklad školní docházky, což je o 20 méně než v předchozím roce.

K zápisům do kroměřížských základních škol přišlo 453 dětí. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zedníčková Daniela

„Očekávaný počet dětí, které by na začátku letošního září měly poprvé sednout do školních lavic, tak je 376. Ale i toto číslo se může do zahájení školního roku změnit,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Mezi 453 dětmi, které se k zápisu dostavily, je 95 po loňském odkladu. O zápis do základních škol v Kroměříži projevilo zájem 102 mimo kroměřížských dětí, respektive jejich rodičů. „Kapacita základních škol v Kroměříži je dostatečná, proto i tyto děti mohly být zapsány,“ doplnil vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Pánek.

Nejčastěji se jedná o děti z okolních měst a obcí, jako jsou Hulín, Morkovice-Slížany, Chropyně, Rataje, Kvasice, Roštín a další, ale i ze vzdálenějších měst, například z Kojetína nebo z Otrokovic. Rodiče vybírají základní školu většinou podle potřeb a předpokladů dítěte, dle doporučení a zkušeností, někdy i podle místa svého pracoviště, neřídí se obvykle školskými obvody.

Do ZŠ Komenského náměstí by mělo podle předpokladů nastoupit letos 1. září 28 dětí, do ZŠ Oskol nastoupí 77 dětí, do ZŠ Slovan přijde 131 prvňáčků, v ZŠ U Sýpek přivítají 47 dětí, do ZŠ Zachar by mělo nastoupit 53 dětí a do ZŠ Zámoraví přijde v září do prvních tříd 40 dětí.