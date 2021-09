Akce od sebe byly odděleny. Venkovní prostory areálu výstaviště patřily zejména nadšencům motorismu. K mání bylo doslova vše. Od náhradních dílů, součástek až po komponenty na zemědělskou techniku. Nechybělo ani nepřeberné množství starožitností a sběratelských předmětů.

Část areálu pak patřila přímo výstavě veteránů. Návštěvníci mohli obdivovat nablýskané automobily i motorky. Zpestřením pro malé i velké byl závodní simulátor, ve kterém si každý mohl vyzkoušet své řidičské dovednosti.

Vnitřní haly výstaviště zase obsadili sběratelé se svou Hobby sběratelskou akci, která má na Kroměřížsku dlouholetou tradici. Vedle obvyklých mincí, bankovek a poštovních známek nechyběly ani pohlednice, krabičky od zápalek či medaile.

ČTYŘI TISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ

Obě akce přilákaly v průběhu nedělního dopoledne asi čtyři tisíce lidí. „Ještě jsme to úplně nespočítali. Je to totiž jedna z akcí, kde je to s počtem složitější, jelikož třeba veteráni parkují zdarma a je jich několik set. Prodejců je také několik set. Počet návštěvníků tak zatím odhadujeme na zhruba čtyři tisíce,“ přiblížil během konání akce ředitel Výstaviště Kroměříž Ondřej Kuropata.

Auto blešák si podle něj udržel svou přízeň i po koronavirové odmlce. „Už se na výstaviště ani o mnoho více návštěvníků nevejde. Auto blešák je totiž spíše dopolední záležitost. Lidé přijdou jednorázově, neprotočí se během celého dne. A pro nás je důležité, aby akce byla komfortní a návštěvníci se tam neušlapali. A tuhle mez se nám podařilo udržet,“ uzavírá Kuropata.