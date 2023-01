„Cílem transformačního plánu je klienty domova Barborka, jejichž zdravotní stav, schopnosti a dovednosti to umožňují, co nejvíce začlenit do běžného života. Zvýšit jejich kompetence a samostatnost v situacích, které jsou pro většinu z nás běžně zvládnutelné. Postupným procesem je chceme připravit na bydlení a fungování mimo pobytové zařízení,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.