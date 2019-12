Nemění se ani ostatní podmínky. Taxi mohou využívat lidé starší pětašedesáti let nebo zdravotně postižení s trvalým bydlištěm v Kroměříži. Kilometr jízd přijde na 15 korun.

„Obvyklá cena za jednu jízdu je do 30 korun. Nad 60 korun přišly jízdy do místních částí Těšnovice, Zlámanka a Postoupky a také do Horních a Dolních Zahrad. Pokud by se senioři na jednotlivých jízdách domlouvali a cestovalo by jich více najednou, o náklady by se podělili a cesta by je tak vyšla ještě levněji,“ popsal vedoucí radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.

Služba v Kroměříži funguje od roku 2017. Letos v červnu přibylo nové vozidlo, které nabízí více místa na kompenzační pomůcky. V současnosti má taxi kolem 200 výjezdů měsíčně.

Od 24. prosince do 1. ledna 2020 nebude služba seniorům k dispozici z důvodu čerpání dovolené a státních svátků Jezdit se bude opět od 2. ledna v běžném režimu, tedy ve všední dny od ranních hodin až do 15.00. Senior taxi je třeba objednat na telefonním čísle 601 086 101.