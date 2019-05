Oceněné pamětními medailemi si nominují jednotlivé okresy.

Za okres Kroměříž pabyly uděleny Jiřímu Hešlarovi (Rajnochovice), Jitce Hlavíkové (Bezměrov), Lubomíru Chupíkovi (Osíčko), Petru Jarošovi (Pornice), Jiřímu Kosinovi ( Bezměrov), Milanu Krejčiříkovi ( Střílky), Zdeňku Procházkovi (Morkovice), Jiřímu Skopalovi (Míškovice) a Kláře Vdolečkové (Pačlavice).

Součástí akce bylo také předání hned dvou Zlatých pohárů hejtmana Zlínského kraje. Dosavadní obdrželo do svého trvalého vlastnictví družstvo mužů SDH Pravčice, protože dokázalo v této soutěži vyhrát třikrát za sebou. Zbrusu nový pak předal hejtman prostřednictvím starosty Okresního sdružení hasičů Kroměříž družstvu mužů SDH Zahnašovice, které zvítězilo v loňském roce.

Mimo jiné byl zdůrazněn fakt, že mimo 468 profesionálních hasičů v ZK také působí 22 484 dobrovolných hasičů registrovaných v 383 sborech. Bereme-li v úvahu, že má kraj zhruba 583 tisíc obyvatel, pak každý 26. občan je dobrovolným hasičem.

Podle Bernatíka se vyplácí cílevědomá práce s mládeží. "Z celkového počtu 22 484 členů je každý náš čtvrtý člen mladý hasič do 18 let a každý třetí člen mladý hasič do 26 let,“ informoval.

Výbornou spolupráci s dobrovolnými hasiči vyzdvihl i Vít Rušar, přičemž podotkl, že dobrovolní hasiči zasahovali v loňském roce ve Zlínském kraji ve více než 2 200 případech.