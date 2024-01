Stavbu cyklostezky mezi městskými částmi Kotojedy a Vážany plánuje na letošní rok radnice v Kroměříži. Náklady se odhadují na 9,5 milionů korun, přibližně 7,6 milionu pokryje dotace z evropských fondů.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Matej Slávik

Zhruba půl kilometru dlouhá stezka pro chodce i cyklisty bude začínat u železničního přejezdu mezi Kotojedy a Vážany, povede kolem stávající silnice a skončí ve Vážanech v Lesní ulici asi 65 metrů za vjezdem do Domova pro seniory Vážany.

Součástí smíšené stezky bude dřevěná lávka přes vodoteč Kotojedka a také odpočinkové místo s mobiliářem.

„Jedná se o další projekt, na který se nám podařilo získat významné dotační prostředky. Díky tomu propojíme obě místní části a chodci i cyklisté se budou moci mezi nimi pohybovat bezpečně,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Podle vedoucího radničního odboru investic Libora Pecháčka bude v příštích týdnech vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele tak, aby po zimě bylo možné stavbu zahájit a do konce roku 2024 zrealizovat a zkolaudovat.

Chodci ani cyklisté už nebudou muset po silnici a snáze se dostanou do Vážan nebo v opačném směru do Kotojed a do areálu Hvězda.