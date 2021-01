Základní škola Oskol v Kroměříži v lednu opět zajišťuje výuku dětí zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému, kroměřížské nemocnice či Sociálních služeb města Kroměříže.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Eliška Lašová

„Město tak koná na základě usnesení vlády České republiky a opatření vydaného hejtmanem Zlínského kraje,“ vysvětila místostarostka Daniela Hebnarová. Škola má pro děti ve věku do deseti let vyčleněno šedesát míst. Pokud by tato kapacita nestačila, dalších šedesát míst je připraveno v ZŠ Zachar.