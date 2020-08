Díky nově nabytému oprávnění se oddělení zařadilo do kategorie ortopedie II. typu, což je maximum, které může pracoviště mimo fakultní nemocnice v České republice získat.

K získání akreditace bylo nutné doložit mnoho podkladů. Mezi rozhodující parametry patřil počet lůžek, počet erudovaných a atestovaných lékařů, počet a spektrum operací, které se na pracovišti provádí, a v neposlední řadě krédo a postavení oddělení v ortopedické odborné společnosti.

„Chci poděkovat celému svému týmu lékařů sester a nezdravotnického personálu ortopedie Kroměřížské nemocnice za společnou práci, za jejich obětavost a úsilí, za to, že táhneme ortopedii dopředu. Je mi ctí pracovat v takovém kolektivu. Také děkuji celému vedení nemocnice za podporu, vzájemnou spolupráci a výbornou komunikaci,“ poděkoval týmu primář ortopedického oddělení Moheb Rafi.

Spolupráce s chirurgií

K úspěchu kroměřížské ortopedie vedla také spolupráce s chirurgickým oddělením, kde se provádí adekvátní počet traumatologických operací pohybového aparátu, protože lékaři před atestací se musí aktivně zúčastnit pohotovostních služeb v rámci traumatologie a chirurgie.

Samotnou akreditaci uděluje ministerstvo zdravotnictví na základě stanoviska akreditační komise, která je složena z týmu odborníků v daném oboru, a výše uvedených podkladů.

„Celý proces udělení akreditace je velmi náročný. Týmu ortopedie Kroměřížské nemocnice k úspěchu gratuluji,“ vzkázal předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček

Přívětivější prostředí pro atestace

Díky nově získané akreditaci získala ortopedie významně vyšší kredit jak ve vztahu k pacientům, tak ke zdravotnickému personálu. Nový statut se může stát impulsem pro absolventy i lékaře, aby nastoupili do Kroměřížské nemocnice, kde se nyní můžou komfortně připravovat k atestaci v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.

„Předtím museli v rámci šestileté přípravy do atestace strávit téměř dva roky na jiných pracovištích. Tak je to dáno legislativou. Je to náročné pro všechny. Pro nemocnici, protože musí odvádět plat lékaře, který vlastně dva roky na pracovišti chybí, pro tým, v jehož řadách takový lékař chybí, a samozřejmě i pro samotného lékaře, protože dva roky funguje jako "kočovník", což často poznamenává i rodinné vztahy a osobní život. Tyto potíže jsme nyní díky zisku akreditace druhého typu odstranili,“ těší primáře Moheba Rafiho.